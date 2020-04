– Ikke bruk båten som hytte i påsken

Noe av det som har vært tyngst å svelge for mange nordmenn de siste ukene, er det omstridte hytteforbudet som ble innført 19. mars. Flere har gitt tydelig beskjed om at de er frustrerte over å ikke kunne reise til hytta på påskefjellet slik man har vært vant til. At det fra og med mandag 20. april vil være lov til å overnatte hytta, har vært til liten trøst.

Da har løsningen for de som har hatt anledning til heller bruke båten som midlertidig hytte. Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) skriver i en pressemelding at de forutsetter at båtfolket bruker båten fornuftig og forholder seg til gjeldende smitteverntiltak.

– Bruker du båten som hytte, oppfordrer vi deg til ikke å oppholde deg i en annen kommune enn den du har bosted i. Det er viktig at det er kort vei til det helsetilbudet du sogner til, sier rådgiver Stig Hvide Smith i KNBF.

Vil bli nedprioritert



I midten av mars kom Redningsselskapet med en pressemelding der direktør for kommunikasjon og bærekraft, Hasse Lindmo, skriver at dagens situasjon gjør deres beredskap ekstra sårbar, og at de derfor fraråder all bruk av fritidsbåt fremover.

– Vi håper at alle våre båtvenner og støttespillere har forståelse for situasjonen og tar ekstra hensyn i disse tider. Vi trenger redningsskøytene i beredskap inn mot krisen slik den nå er, og ber derfor fritidsbåtfolk om å la båten ligge i fortøyningene, sier Lindmo i pressemeldingen.

Redningsselskapet skriver videre at assistanser som ikke er kritiske for liv og helse vil ikke bli prioritert i denne perioden.

Det er imidlertid viktig for Redningsselskapet å presisere på sine hjemmesider at de aldri har snakket om noe forbud mot å dra på sjøen.

– Det vi har gjort er å komme med en oppfordring om å bruke sunn fornuft. Vi har i alt 95.000 viktige totalmedlemmer som har båt og vi er der for dem. Nå er vi godt forberedt, og oppfordrer båtfolket til også å tenke sikkerhet, sier generalsekretær Rikke Lind.

Bruk båtvett



Hvide Smith i KNBF oppfordrer båteiere og brukere til å gjøre grundige undersøkelser om stedene man ønsker å legge til.

– Vi oppfordrer båtfolket til å følge kommunenes regler og undersøke om aktuelle gjestehavner har noen anbefalinger eller restriksjoner, sier sier Hvide Smith.

Det er også viktig at man ikke drar ut i båt om man ikke føler seg frisk, og at man søker til land om man skulle føle seg uvel.

– Bruk hjemmehavn til overnatting, de lange turene kan man utsette til corona-krisen er over. Kort sagt: Bruk båtvett.