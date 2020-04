Dronning Margrethe: – Jeg tror ikke jeg har ti år igjen

16. april er det duket for feiring i Danmark når dronning Margrethe kan blåse 80 lys av bursdagskaken. Det var planlagt en storstilt feiring av jubilanten, men så inntraff coronaviruset og danskene innførte strenge tiltak for å forsøke å bremse spredningen. Og mens landet delvis ble stengt ned, ble den store 80 års-feiringen avlyst.

«I lys av utbredelsen av covid-19 og konsekvensene for samfunnet, har dronningen besluttet å avlyse alle planlagte aktiviteter og begivenheter i forbindelse med den kommende 80-årsdagen i april», lød meldingen fra det danske kongehus.

– En menneskealder

I et intervju med det danske magasinet Altfor Damerne snakker dronning Margrethe blant annet åpent om at hun blir eldre. Hun er samtidig skeptisk til om hun vil få oppleve å bli 90 år.

– Jeg tror ikke jeg har ti år foran meg. Det tror jeg ikke. Men vi får se. Jeg føler ikke at tida er på hell, men med en viss grad av realisme kan man vel si at det ikke er ti år foran meg, deler hun åpenhjertig.

Dronningen forteller at hun tar svært lett på dette med egen alder. Selv beskriver hun seg som sprek og frisk, og hun har ikke helt klart å ta inn over seg at hun snart kan feire åtte tiår.

– Det jeg egentlig tenker mest over, er at jeg nå har vært over 50 i 30 år. Det er vel mer det enn noe annet. Jeg synes ikke det er så lenge siden jeg var 50. Men det er altså 30 år siden. Det er jo en menneskealder.

En farlig gjest

Da dronning Margrethe holdt sin ekstraordinære tale til folket direkte fra sitt hjem om kvelden 17. mars, var temaet coronaviruset som har rammet Danmark hardt – i skrivende stund er 5635 personer bekreftet smittet mens 237 mennesker er til nå døde av covid-19. I talen sin beskrev hun viruset som «en farlig gjest».

– Det er en kjede vi skal bryte, og som vi kan bryte. Men det vil kun skje hvis vi alle tenker oss om og følger myndighetenes råd. Vask hender, hold avstand, unngå kontakt og bli hjemme.

(Saken fortsetter under)

VIDEO: I sin tale manet den danske dronningen folket til å lytte til myndighetenes råd. Samtidig understreket hun at danskene skulle vise samhold ved å holde avstand

Dronningen rettet også en stor takk til helsepersonell og de som går på jobb for holde det danske samfunnet i gang.

– I farens stund holder vi sammen. Det ligger dypt i oss mennesker, det faller oss også naturlig her til lands. Denne gang skal vi vise samhold ved at holde avstand. Det er helt naturlig at vi er bekymret, men vi skal holde sammen, sa hun inn i kamera.

Selv om den store festen er blitt avlyst i år, sammen med en rekke andre arrangementer i tiden fremover, er det bestemt at man skal ta igjen det tapte i juni neste år.

VIDEO: Dronning Elizabeth takker alle som holder seg hjemme