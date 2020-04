96 nye coronadødsfall i Sverige: – Hovedfokus i epidemien flytter seg

Under onsdagens pressekonferanse opplyste Folkhälsomyndigheten at det er registrert ytterligere 96 coronadødsfall i Sverige det siste døgnet. Totalt er 687 mennesker døde av covid-19 til nå.

I alt 8419 er smittet. Det er en oppgang fra 7206, som var totalen tirsdag. Mandag ble det meldt om 76 nye døde og tirsdag ble det meldt om ytterligere 114 døde. Dagens tall på 96 kan gi et håp om at toppen kan være nådd.

– Vi har en utflating i Stockholm nå, men vi begynner å se en viss økning i resten av landet. Muligens er det et skifte på gang der hovedfokus i epidemien flytter seg. Vi får se i løpet av de kommende dagene, sier statsepidemiolog Anders Tegnell.

Han sier etterslepet i dødsstatistikken er i ferd med å bli tatt inn igjen.

– Vi ligger på om lag 45 døde per dag. I går lå det på 40. Etterslepet er mindre, nesten alle nye dødsfall har skjedd de siste dagene, sier Tegnell.

Smitter sjelden andre



Under onsdagens pressekonferanse understreket Tegnell at de som er smittet av coronavirus uten å vise symptomer, sjelden smitter andre.

– Det har vært mye diskusjon om hvem som smitter og hvem som ikke smitter. WHO sier fortsatt at hovedandelen av de som smitter er personer som har symptomer. Der pågår den store smittespredningen, sier Tegnell.

– At mange som får sykdommen ikke får symptomer er velkjent. Hvor mange vet vi ikke, men det snakkes om tall opp mot 90 prosent. De kan smitte andre, men relativt sett veldig sjelden. 6-8 prosent, viser en studie. Om man holder seg hjemme får vi bort smitte fra samfunnet, fortsetter han.

På spørsmål om ansiktsmasker, sier Tegnell at de fremfor alt skal brukes i helsevesenet.

– I samfunnet er det et omfattende tiltak å innføre. Man vet at har man symptomer og er syk med covid-19 kan en ansiktsmaske beskytte mot spredning til andre personer. Det finnes eksperimentelle studier i Hongkong som tyder på det, men studien taler ikke for at ansiktsmasker beskytter friske mot å bli smittet.

Forklarte forskjellen på Norge og Sverige



Sverige har fått mye oppmerksomhet for deres tilnærming til pandemien der de har innført langt mindre innskrenkende tiltak enn nabolandene Danmark og Norge. Norge har registrert 93 døde som følge av coronasmitte, som er betydelig færre enn Sveriges tall. Danmark har i skrivende stund 218 døde.

Aftonbladet skriver at statsepidemiolog Anders Tegnell sier det foreligger to grunner som kan forklare forskjellen.

– Flere har vært smittet blant yngre personer enn i Sverige. Det andre er at man, av grunner vi ikke vet, har mye mindre spredning på eldreboliger i Norge enn i Sverige, sier han til avisen.

Svarte på Trumps kritikk



Natt til onsdag kom USAs president Donald Trump med et aldri så lite stikk i retning Sverige og deres håndtering av coronakrisen. Under pressekonferansen i Det hvite hus ble president Trump spurt om han hadde noen råd til statsledere som ikke tror på sosial distansering. Da trakk han frem Sverige.

– Om man ser ut i verden har de fleste nå begynt å stenge ned. Storbritannia er et eksempel. Så snakker man om Sverige. De lider. De snakker om flokken (flokkimmunitet, red anm.). Men de lider, de lider mye. Det er en måte å gjøre det på, men alle har fulgt med på hverandre, og nesten alle har gjort som oss, svarte presidenten.

Anders Tegnell lar seg ikke plukke på nesen av dommen fra Trump.

– Det er selvfølgelig veldig utfordrende i Sverige, ikke minst på sykehjem. Men i forhold til situasjonen i New York, hvor en av mine slektninger jobber, så fungerer det bra , sier Tegnell et intervju med SVTs «Morgonstudion» onsdag.