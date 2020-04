Kina hedrer sine coronadøde

Klokka 10 lørdag morgen lokal tid stoppet folk på fortauene, mens biler, busser og tog blåste i hornene og luftvernsirenene ulte til minne om de døde.

I Wuhan, der epidemien startet i desember, sto leger og sykepleiere med bøyde hoder utenfor Tongji-sykehuset, mange av dem kledd i beskyttelsesdraktene som er blitt et kjent syn.

– Jeg føler stor sorg for våre kolleger og pasienter som døde, sa Xu, en sykepleier som har jobbet på frontlinjen, mens hun tørket bort tårer.

Tog stanset

Statlige medier viste president Xi Jinping og andre tjenestemenn stående utenfor en regjeringsbygning i Beijing, mens flagget vaiet på halv stang på Tiananmen-plassen.

Forbipasserende i en av byens travleste handlegater stoppet opp og bøyet hodene sine for å vise respekt.

Tog tilknyttet undergrunnssystemet i Beijing stanset også opp i tre minutter, og passasjerer sto stille gjennom de tre minuttene.

Hyller «martyrer»

Kinesiske myndigheter har uttalt at dette er en mulighet til å hedre «martyrer», en betegnelse som knyttes til 14 helsearbeidere som døde da de var på jobb i forbindelse med utbruddet.

På det kinesiske sosiale mediet Weibo har emneknaggen «Kina minner sine helter» nådd 1,3 milliarder visninger lørdag.

Blant «martyrene» er legen Li Wenliang, som i en tidlig fase varslet om utbruddet i Wuhan og ble straffet av regimet. Da Li døde i februar, ble myndighetene møtt med sinne for hvordan de håndterte krisen.

Anklaget Wuhan

Det mektige kommunistpartiet har på sin side anklaget lokale myndigheter i Wuhan for å innledningsvis tone ned hvor alvorlig virusutbruddet var.

På tross av at Hubei-provinsen sent i januar ble stengt av ved hjelp av drastiske tiltak, har viruset spredd og utviklet seg til en global pandemi med over en million tilfeller.

Selv om Kina hevder de har snudd virusets spredning, ble enkelte restriksjoner denne uken strammet inn igjen for å forhindre en ny bølge.