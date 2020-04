Offisielle kilder rapporterer om litt over 2500 coronadødsfall i Wuhan, og 3.318 dødsfall i Kina totalt.

Den amerikanske etterretningsorganisasjonen CIA skal advart Det hvite hus om Kina underrapporterer sine tall helt siden tidlige februar, melder New York Times.

CIA skal ha konkludert med at kinesiske myndigheter selv ikke vet hvor omfattende virusepidemien i landet er. New York Times skriver at byråkrater i Wuhan, og andre steder i Kina, har løyet om antall smittede, antall testede og antallet som har dødd, fordi de frykter de vil bli straffet dersom de rapporterer for høye tall.

CIA har heller ikke sikre tall, men mener det virkelige dødstallet i Wuhan kan være 5.000 eller mer – dobbelt så høyt som det offisielle tallet, ifølge New York Times.

USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver, Robert C. O'Brian ville ikke bekrefte disse tallene under en pressekonferanse onsdag, men sier det er rapportert om at kinesiske coronatall er for lave fra flere hold.

– Tallene deres ser ut til å være litt på den «lyse siden». Hvordan vet vi at de er riktige? sier president Donald Trump.

Anslag: Mellom 5000 og 40.000 døde

Også flere innbyggere i Wuhan mener dødstallene er grovt underrapportert.

– Det kan ikke stemme for forbrenningsovnene har jobbet døgnet rundt, så hvordan kan så få personer ha dødd? sa en Wuhan-innbygger med etternavn Zhang til Radio Free Asia sist uke.

Kanalen rapporterer om anslag på mellom 5.000 og 40.000 døde i Wuhan. Mange skal ha dødd hjemme uten å ha blitt diagnostisert eller behandlet for covid-19. De høyeste anslagene er basert på rapporter på sosiale medier om at begravelsesbyråene i Wuhan på et tidspunkt leverte ut 3.500 urner til etterlatte om dagen.

– Kanskje myndighetene gradvis vil offentliggjøre ekte tall, med overlegg eller ikke, slik at folk gradvis vil akseptere realitetene, sier en annen innbygger til Radio Free Asia, som oppgir etternavnet Mao.

En lastebilsjåfør i Wuhan hevder han leverte 5000 urner til ett enkelt begravelsesbyrå i løpet av to dager, skriver South China Morning Post. Totalt finnes det åtte begravelsesbyråer i byen, ifølge avisen.

Storbritannias statsminister Boris Johnson skal ha blitt advart av sine rådgivere om at Kina kan ha underrapportert antall coronavirus-tilfeller slik at de reelle tallene er 15 til 40 ganger høyere, skriver den britiske avisen the Daily Mail.

Ifølge avisen er britiske myndigheter rasende over Kinas håndtering av coronaviruset, og rapporterer om at det kommer til å få diplomatiske konsekvenser.

Forsøk på å skrive om historien

Flere eksperter mener Kina nå forsøker å skrive om historien ved å donere millioner av munnbind til andre land, tilby lavrentelån og stille med medisinske eksperter som kan hjelpe.

De siste ukene har Beijing donert hundre tusenvis av munnbind og testsett til Filippinene og Pakistan, de har sendt medisinsk personell til Iran, og de har forlenget tilbakebetalingstiden på et lån på 500 millioner dollar til Sri Lanka.

– Gjennom tiltak som dette forsøker Kina å skrive om historien om coronaviruset og avlede kritikken mot landets forsøk på å dekke over utbruddet. I stedet hjulpet de andre land som enten kom for sent i gang med tiltak, eller var dårligere forberedt enn Kina, har Marina Rudyak tidligere sagt til NTB.

Hun er ekspert på kinesisk utenrikspolitikk ved Universitetet i Heidelberg.

Mørketall globalt

Det nye coronaviruset dukket først opp i den kinesiske byen Wuhan, sannsynligvis i november eller desember i fjor. At Kina har underrapportert sine tall, har gjort det vanskelig for resten av verden å få et tydelig bilde av hvor smittsomt og dødelig viruset er. Amerikansk etterretning ønsker å få et bedre bilde av virkeligheten i Kina, så USA kan vite mer om hvordan viruset vil ramme dem.

I skrivende stund har USA flere bekreftede coronavirus-tilfeller enn noe annet land i verden, med 245.070 smittet og 6.053 døde.

Ingen land har en nøyaktig og fullgod oversikt over spredningen av viruset, på grunn av manglende testkapasitet og at mange ikke får symptomer på sykdommen.

I Norge er Folkehelseinstiuttet helt åpne om at det er mørketall for antall smittede, og at tallet sannsynligvis er høyere enn de 5.250 personene som er bekreftet smittet her.

En studie indikerer at det kan være fem til ti ganger så mange tilfeller av coronaviruset som offisielle tall viser, i land som har vært dårlige til å teste bredt i befolkningen. Det henger sammen med at det tar lang tid fra man får viruset til man viser symptomer, og at flere som får sykdommen covid-19 har få eller ingen symptomer i det hele tatt.