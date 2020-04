Bygget nytt sykehus på to uker: – Vi trenger at folk holder seg hjemme

1. april meldte WorldoMeter at det i løpet av det siste døgnet er meldt om 4324 nye coronatilfeller i Storbritannia og 563 nye dødsfall, deriblant en 13 år gammel gutt og en 19 år gammel mann. Tallene markerer en foreløpig ny og dyster rekord for Storbritannia hvor nesten 30.000 mennesker er bekreftet smittet til nå.

Selve omfanget av coronautbruddet på de britiske øyer er foreløpig ukjent, men forskere har estimert med at halvparten av alle briter kan ha hatt det så langt.

Tar man med mennesker som har dødd utenom sykehus kan det totale antallet døde stige med som mye som 24 prosent, melder DailyMail.

– Sykehus i London oversvømmes av en «tsunami» av alvorlig syke coronarammede pasienter , sa en representant for britiske helsemyndigheter sist torsdag til BBC.

Som et tiltak for å kunne håndtere den stadig økende tilstrømmingen av pasienter som er rammet av corona, ble dørene på et nytt hospital i London åpnet. NHS Nightingale Hospital ligger i østkanten av hovedstaden, nærmere bestemt i ExCel Center, og det nye sykehuset ble bygget i løpet av kun to uker, med sengeplass til så mange som 4000 coronapasienter.

Øverst i saken kan du se en timelaps-video fra byggingen av det nye sykehuset.

Det tok to uker å bygge det nye sykehuset som rommer 4000 senger. Foto: AP

I et intervju med nyhetsbyrået AP sier administrerende direktør ved NHS Nightingale Hospital, Natalie Forrest, at de ikke ønsker å måtte ta i bruk de 4000 sengene.

– Det vi trenger, er at folk holder seg hjemme, vasker hendene sine og er sosialt distansert slik at vi aldri trenger å bruke noe i nærheten av så mange senger.

Planlegger flere sykehus



Nasjonal sjefssykepleier Ruth May sier hun er imponert over de som har bygget det nye sykehuset.

– Jeg sto akkurat her tidlig i forrige uke, og da var det full byggeaktivitet her. Og nå befinner vi oss på et sykehus som er klar til å bli tatt i bruk. Vi har mye mer arbeid å gjøre her, og vi kommer til å ha behov for sykehus slik som Nightingale i Manchester og i Birmingham, sier hun til AP.

– Det statlige helsevesenet i Storbritannia, våre frivillige og våre ansatte jobber virkelig hardt for å sørge for vi kommer sammen for å være så forberedt som vi overhode kan være. Jeg er enormt takknemlig for hva folk gjør, fortsetter hun.

Boris varsler strengere tiltak



Den britiske statsministeren Boris Johnsons regjering har tidligere fått massiv kritikk for å ha vært sent ute med smitteverntiltak, men forrige uke innførte de svært strenge tiltak vil vare «en betydelig stund», trolig fram til juni og kanskje i opptil seks måneder.

– Vi kan ikke gi noe eksakt tidspunkt nå, men jeg tror alle må forberede seg på en betydelig periode med disse tiltakene, uttalte Michael Gove, minister i Boris Johnsons regjering.

Forrige fredag ble det samtidig kjent at Boris Johnson selv har testet positivt.

I et åpent brev til britene 29. mars oppfordret Johnson folk til å holde seg hjemme. Han varslet samtidig enda strengere tiltak i tiden som kommer.

– Jo mer vi alle følger reglene, jo færre liv vil gå tapt og jo fortere kan vi vende tilbake til normalen, står det.

Johnson sier påbudet om å holde seg hjemme og kun gå ut for helt nødvendige ærender må overholdes.

– Dersom disse reglene brytes, vil politiet utstede bøter og spre samlinger av folk, skrev han. Johnson har selv isolert seg hjemme i 10 Downing Street.