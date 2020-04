Virusrammet prins Charles: – Merkelig, frustrerende og ofte plagsom opplevelse

25. mars kom nyheten om at den britiske tronarvingen, prins Charles (71), hadde fått bekreftet coronasmitte. Ifølge prinsens egen stab hadde han milde symptomer var ellers ved god helse. I tråd med myndighetenes råd har prinsen måttet sitte helt isolert fra omverdenen etter at han fikk påvist coronasmitte. Han har sittet i isolasjon i sitt eget hus i Birkhall i Skottland.

I dag uttalte han seg for første gang offentlig om hvordan den sisten tiden har vært, samtidig som han hyllet det britisk helsevesen.

I en video som er delt på prinsens Twitter-konto, åpner Charles med å fortelle at han hadde hatt relativt milde symptomer på viruset. Fremdeles må han forholde seg til en periode med sosial avstand og generell isolasjon.

– Som vi alle erfarer, er dette en merkelig, frustrerende og ofte plagsom opplevelse, når tilstedeværelsen av familie og venner ikke lenger er mulig og livets normale strukturer plutselig fjernes, fortalte han inn i kamera før han fortsatte:

– Min kone og jeg tenker på alle de som har mistet sine kjære under slike vanskelige og unormale omstendigheter, og på dem som må tåle sykdom, isolasjon og ensomhet.

Hyllet helseveneset



Det er uvisst hvordan prinsen ble smittet av viruset, men han hadde mange offentlige oppdrag før han testet positivt. Kona, hertuginne Camilla (72), er smittefri, men har ifølge BBC også sittet i selvpålagt isolasjon.

Prins Charles trakk frem hvordan naboer, enkeltmennesker grupper av frivillige gir omsorg og oppmerksomhet til de som er mest utsatt for coronasmitte.

– Hele dette nettverket av uselvisk assistanse er i seg selv med på å gi viktig støtte og trygghet til de hardt pressede profesjonelle tjenestene, understreket han fra kontoret i sitt hus i Birkhall.

Arveprinsen gikk så over til å hylle det britiske helsevesenet og understreket at helsearbeiderne trengte landets fulle støtte.

– Leger, sykepleiere og alt viktig personell som ellers utgjør ryggraden i vårt bemerkelsesverdige helsevesen, er i økende grad under enorm belastning og risiko fordi de kjemper heltemodig for å redde liv i intensivsentre og for å begrense spredning så mye som mulig.

– Det vil ta slutt



Charles ba om at helsearbeiderne måtte tas godt hånd og ba om at de måtte tas ekstra hensyn til når de forsøker gjøre sine daglige ærender etter endt innsats.

– Våre tanker og bønner er med de fantastiske menneskene som har ekstraordinære ferdigheter og fullstendig. Deres ubøyelige hengivenhet til sine plikter og deres omsorg pasientene gjør oss utrolig stolte. Derfor er det viktig at slike nøkkelpersoner blir behandlet med særskilt hensyn når de trer ut av sine utmattende plikter mens de sliter med konstant angst for sine egne familier og venner.

Prinsen takket også de mange butikkarbeiderne som jobber hver eneste natt for å oppbevare hyllene i de britiske supermarkedene og butikkene. Han avsluttet med en oppfordring til det britiske folk om se fremover.

– Som nasjon står vi overfor en voldsomt utfordrende situasjon som truer levebrødene, virksomhetene og velferden til millioner av medborgere. Ingen av oss kan si når dette skal ta slutt, men det vil ta slutt. Inntil det gjør det, la oss alle prøve å leve med håp og med tro på oss selv og hverandre, og se frem til bedre tider som kommer, avsluttet han.