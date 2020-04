Covid-19: Magesmerter kan være første symptom

Vanlige symptomer ved covid-19 er hoste, feber, muskelsmerter og slapphet, men også andre symptomer kan være tegn på at man er smittet av coronaviruset SARS-CoV-2.

Oslo universitetssykehus (OUS) har de siste ukene behandlet flere pasienter med magesmerter som viser seg å ha covid-19.

I en artikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening beskrives sykehistorien til en kvinne i slutten av 40-årene som ble henvist til sykehus på grunn av akutte magesmerter.

Kvinnen rapporterte at hun hadde hatt konstante magesmerter i åtte dager før innleggelsen. Hun hadde ingen luftveissymptomer, og hadde ikke vært på reise de siste to ukene eller i kontakt med noen som hadde fått påvist covid-19.

– Kvinnen rapporterte at hun hadde hatt magesmerter i åtte dager før innleggelsen. I tillegg hadde hun redusert matlyst, kvalme, oppkast og en episode med diaré, sier Hilde Bastøe Sellevoll, som er lege ved avdeling for gastro- og barnekirurgi, Oslo universitetssykehus, Ullevål, i en pressemelding.

Legen mistenkte at kvinnen hadde betennelse i galleblæren, og det ble gjennomført en CT-undersøkelse av magen.

Galleblæren så helt fin ut, men de nederste avsnittene av lungene kom også med på bildene. Der så man endringer som er typisk ved covid-19, såkalte løstmettede fortetninger.

– Pasienten ble utspurt på nytt, men anga at hun ikke hadde typiske covid-19-symptomer som hoste, tungpust, vondt i halsen eller muskelsmerter. Hun hadde heller ikke vært på reise de siste to ukene eller i kontakt med andre personer med påvist covid-19. Likevel besluttet man å teste for covid-19. Undersøkelsen bekreftet at hun var positiv for SARS-CoV-2, sier Sellevoll, som er førsteforfatter av artikkelen i Tidsskriftet, i meldingen.

Også magesymptomer ved SARS og MERS

I løpet av de siste to ukene har Ullevål sykehus hatt flere pasienter med magesmerter og smerter i nedre del av buken. Pasientene har fortalt om nedsatt matlyst, kvalme og oppkast og noen også diaré.

Alle har blitt utredet med CT, og bildene viste typiske funn i lungene for covid-19. Ingen av dem hadde nye luftveissymptomer.

Også ved andre coronavirus, som MERS og SARS, er det rapportert at 20–25 prosent av pasientene til å begynne med får symptomer fra mage-tarm-kanalen, skriver legene i Tidsskriftet.

Covid-19 kan gi symptomer fra flere organsystemer. Sars-CoV-2 har proteiner som binder seg lett til cellereseptoren angiotensinkonverterende enzym 2 (ACE2). Det er en høy andel av ACE2-reseptorer i hjertet, tynntarmen, spiserøret, nyrer og blære i tillegg til i lungene, forklarer de videre.

Har endret rutinene



Ved OUS har de nå endret rutinene ved avdeling for gastro- og barnekirurgi, på bakgrunn av erfaringene de har gjort seg så langt.

– Alle pasienter med uavklarte smerter i øvre del av buken og alle med magesmerter med samtidig feber, behandles som dråpesmitte inntil prøvesvar for covid-19 foreligger, sier Sellevoll.

I tillegg utføres nå CT av lunger rutinemessig som del av CT-undersøkelsen av buken hos disse pasientene.

Hun mener uavklarte magesmerter også bør inn som et kriterium når man vurderer smitterisiko hos pasienter som kommer til akuttmottaket.

– Dette kan muligens redusere risiko for smittespredning til pasienter og ansatte i sykehus, sier hun. Det er også viktig at leger og befolkningen for øvrig blir klar over at magesmerter, kvalme, oppkast og diaré kan være covid-19 for å minske risiko for smitte, sier Sellevoll i pressemeldingen.

Studie: Halvparten hadde magesymptomer



Allerede i tidlige rapporter om utbruddet i Wuhan, er diaré nevnt som et symptom.

I artikkelen i Tidsskriftet skriver legene ved OUS og Lovisenberg Diakonale Sykehus at studier i økende grad har rapportert om symptomer fra mage-tarm-kanalen ved covid-19-sykdom.

I en studie som ble publisert forrige måned i tidsskriftet The American Journal of Gastroenterology, har en forskningsgruppe i Kina analysert data fra 204 personer som fikk medisinsk behandling på sykehus for covid-19 i perioden 18. januar til 28. februar.

Der konkluderes det med at halvparten rapporterte om magesymptomer, inkludert mangel på appetitt (78.6 prosent), diaré (34 prosent), oppkast (3.9 prosent) og magesmerter (1.9 prosent).

Da tyske forskere intervjuet over 100 coronasmittede som ikke var innlagt på sykehus, fant også de magesymptomer hos en betydelig andel.

– Hos våre smittede hadde 30 prosent også diaré. Det er mye hyppigere enn tidligere antatt, uttalte sier virusekspert Hendrik Streeck til Frankfurter Allgemeine.

Selvrapporterer om magesmerter og diaré



Fra søndag 22. mars har folk som mistenker at de er smittet med coronavirus, kunne melde fra via Helsenorge.no.

I en rapport fra Folkehelseinstituttet, som tar for seg 23.631 som har meldt fra om mistenkt coronasmitte, med symptomstart fra 15. mars og fremover, er magesmerter og diaré også blant symptomene som meldes inn.

Hoste, sår hals og hodepine ble meldt oftest, men i kombinasjon med andre symptomer.

Feber ble rapportert av nesten halvparten (45 prosent). De med feber rapportere hyppigere muskelverk og hodepine, og andre symptomer som inkluderer magesmerter, diaré og tap av smak og luktesans.

Blant personer uten feber var luftveissymptomer hyppigere, ifølge rapporten.

Som avdelingsdirektør Frode Forland i FHI sa til ABC Nyheter tidligere denne uka, tror de ikke selvrapporteringen gir et riktig bilde av coronasmitte i Norge.

