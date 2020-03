Fant nye symptomer på covid-19

– Nærmest alle smittede vi har spurt, over to tredjedeler, beskriver tap av lukte- og smakssans som varte i flere dager. En mor sa hun ikke kjente lukten av at bleia til barnet hennes var full. Andre kunne ikke lenger kjenne lukta av sjampo, og mat begynte å smake pregløst. Vi vet ikke nøyaktig når disse symptomene fremtrer, men vi tror det er noe senere i sykdomsforløpet, sier virologen Hendrik Streeck til Frankfurter Allgemeine.

Ifølge avisen er professor Streeck trolig en av virusekspertene i Tyskland som har møtt flest pasienter.

Les også: Krisemøter om OL i Tokyo

– Vanligst med milde symptomer

Hans team har gått dør til dør i distriktet Heinsberg, og oppsøkt og intervjuet samtlige smittede der. De mest alvorlig syke, som ligger på sykehus, er ikke intervjuet.

Direktør ved Bonn-universitetets institutt for virologi, Hendrik Streeck. Foto: Universitetet.

– Den typiske covid-19-pasienten har kun milde symptomer. I en kinesisk studie fra Shenzhen fant man at 91 prosent av de smittede kun har milde til moderate symptomer, med tørr, irriterende hoste og eventuelt feber. Hos oss fant vi også tap av lukte- og smakssans. Hos våre smittede hadde 30 prosent også diarré. Det er mye hyppigere enn tidligere antatt, sier Streeck.

Les også: SAFE: 1.000 oljearbeidere har fått permitteringsvarsel

Sammenlignet tester

Streeck er professor og direktør for Institutt for virologi og hiv-forskning ved Bonn-universitetet. Her har han 40 ansatte som nå jobber på spreng for å bidra til forskningen på Sars-CoV-2-viruset.

Forskerne sammenlignet også en 15-minutters hurtigtest, som bruker blodprøver fra fingeren, med standardtesten som tar prøver fra halsen.

– Dessverre ligger sensitiviteten til hurtigtesten på bare 33 prosent, men med en relativt god spesifisitet på 93 prosent. Det betyr at dersom testen slår ut er covid-19 påvist, mens når den ikke slår ut kan personen likevel være smittet. Altså blir to tredjedeler av de syke ikke gjenkjent av hurtigtesten, sier Streeck til Frankfurter Allgemeine.

(Saken er tidligere omtalt av VG).