Ulvang bekymret for rekrutteringen: – Det er ekstremt

– Det som bekymrer meg kanskje mest, som jeg har sett som en trend over tid, er at vi mister de der vi før hadde de sterkeste løperne som kom fra. Vi mister distriktene. Vi har fått en veldig sterk sentralisering, sier Vegard Ulvang til NRK.

Ulvang var selv aktiv på internasjonalt nivå i perioden 1985–1997. Han deltok i OL i Calgary, Albertville og på Lillehammer og fikk tre gull, to sølv og en bronsemedalje. I perioden 1989–1997 vant han ni renn i verdenscupen.

Fra 2006 er han leder for langrennskomiteen i Det internasjonale skiforbundet.

Siden 2011 til 2018 registrerte alle landets skikretser, med unntak av Oslo, en svikt i antall aktive barn i alderen 6-12 år. Årsakene til nedgangen er trolig sammensatte, men snøfattige vintre kan være en av forklaringene.

Kun 50 vinterdager igjen i 2050



Og bedre blir det neppe de nærmeste årene.

– De siste 30 årene har vinteren blitt mer enn 30 dager kortere flere steder i landet. I 2050 vil mer enn én million nordmenn bo i områder med mindre enn én

Ifølge Meteorologisk institutt har det blitt 40 færre dager med skiføre i Nordmarka i snitt de siste 30 årene. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

vintermåned, fortalte klimaforsker Reidun Gangstø Skaland da Meteorologisk Institutt presenterte væråret 2019 tirsdag.

I dag har Oslo 76 vinterdager i året, det vil si dager der middeltemperaturen er under null grader. I 2050 vil tallet ha sunket til 50 vinterdager i året. Bergen vil trolig bare ha 10–15 vinterdager om 30 år.

– Det er ekstremt

Den store avskallingen av skiinteresserte innen barneidretten får skilegenden Vegard Ulvang til å steile. Spesielt urolig er han for det store skillet mellom resten av landet og Oslo, som har hatt en oppgang på 63 prosent i antall aktive barn i skiidretten i alderen seks til 12 år.

– Det er ekstremt. Jeg visste ikke at det var så mye, men det stemmer jo med min erfaring, sier Ulvang, som mener langrennssporten i stadig mindre grad fanger opp talenter i utkant-Norge.

Men det er ikke bare mangel på snø som sender medlemstallene i nedoverbakke. Konkurransen fra andre idretter har også tiltatt. Det viser tall fra en undersøkelse Skiforbundet gjennomførte sist høst. Her oppga 77,3 prosent av langrennsklubbene at konkurranse fra andre idretter er en av tre viktigste årsaker til rekrutteringssvikten, ifølge NRK.

Bjørgen vil hjelpe rekrutter



Marit Bjørgen er engasjert som rådgiver i Team Trøndelag. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Etter at Marit Bjørgen la opp som skiløper har hun engasjert seg som rådgiver i Team Trøndelag. Her skal hun inspirere nye trønderske medaljehåp til ski-VM på hjemmebane i Trondheim i 2025.

– Det er mange aktive, men jeg vet også at det er tøft å satse økonomisk sett for dem som er under landslag og rekrutt. Det er en utfordring. Hvis det er flere som vil være med å bidra, tror jeg det er en fordel. Da kan vi lykkes. Vi må få fram flere trøndere, skape engasjement og tenke langsiktig, sa Bjørgen.

– Ille at mange barn blir ekskludert

Andelen barn i Norge som ikke er med på noen fritidsaktiviteter, har økt de siste seks årene. I snitt går barn på færre aktiviteter enn tidligere, ifølge en undersøkelse som Ipsos gjennomført på vegne av DNB i 2018.

Tallene viser at 27 prosent av barna i alderen 0–17 år i dag ikke deltar i noen organisert fritidsaktivitet i løpet av en uke. Det er syv prosentpoeng mer enn i 2012.

DnBs forbrukerøkonom Silje Sandmæl. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Det betyr at det er tusenvis av barn som ikke får deltatt i fritidsaktiviteter. Jeg synes det er utrolig trist at det er foreldrenes økonomi som skal styre hvilke barn som får delta eller ikke. Barneidretten er den viktigste sosiale arenaene etter skolen, og det er ille at mange barn blir ekskludert, sa DnBs forbrukerøkonom Silje Sandmæl til NTB da undersøkelsen ble presentert.

Regjeringen lanserte i 2016 Fritidserklæringen, som skal gi alle barn mulighet til å delta i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre.