Torsdag kveld var Erna Solberg eneste gjest i «Debatten» på NRK . I 40 minutter måtte hun svare på spørsmål fra programleder Fredrik Solvang om aksjeskandalen som har skapt store overskrifter den siste uken.

MDG-politiker Eivind Trædal reagerer på intervjuet.

– Det fremsto litt mer som Anne Lindmo enn som Fredrik Solvang. Intervjuet var oppsiktsvekkende koselig, sier han til VG.

Videre omtaler Trædal stilen til programleder Solvang som «pusete».

Dette er Finnes-saken Fredag formiddag fortalte Erna Solberg at hun har vært inhabil i flere saker som statsminister på grunn av Sindre Finnes' aksjehandler. Finnes gjennomførte mer enn 3600 aksjehandler mens Solberg var statsminister. Ektemannen handlet langt mer enn han underveis fortalte kona og Statsministerens kontor (SMK), sa Solberg under pressekonferansen. Finnes har selv innrømmet at han ikke har vært ærlig om sine aksjekjøp overfor Solberg eller SMK. Totalt har Finnes hatt cirka 1,8 millioner kroner i nettogevinst på aksjehandelen i perioden. Søndag ble det kjent at Erna Solberg fikk en liste fra avisen E24 med 22 aksjehandler Sindre Finnes hadde gjort. Søndag avviste Statsministerens kontor (SMK) en ordning som Solberg foreslo fredag, og at hvis hun blir statsminister igjen, så skal SMK sikres fullt innsyn i mannens kjøp og salg av aksjer. Mandag kom det frem at Sindre Finnes hadde satset på børsnedgang, dagen før regjeringen Solberg varslet nye corona-innstramminger. Flere eksperter har gått ut og sagt at Erna Solberg umulig kan bli statsminister igjen om Solberg ikke skiller seg fra Finnes. Økokrim vil vurdere om det er grunnlag for videre etterforskning i saken. Aksjekjøpene til Fines inngår i kontroll- og konstitusjonskomiteens pågående habilitetssak. Tirsdag la Høyre frem sin tidslinje i Finnes-saken Kilder: NTB, NRK, ABC Nyheter med flere

Tdligere statssekretær Johan Vasara (Ap) skriver på X/Twitter at intervjuet minnet om en Se og Hør-reportasje.

Fredrik Solvang tar kritikken med knusende ro.

– Det tar jeg som et kompliment! Jeg blir oftest beskyldt for å være for hard, og når jeg bevisst valgte å forsøke å få Erna til å snakke om følelser, måtte jeg selvfølgelig legge an en annen tone, sier han til VG.

Inhabil

Hele torsdagen satt Solberg i intervjuer med ulike medier på Høyres hus. Hun varslet ikke sin avgang som partiets leder eller at hun gir opp planen om å stille som statsministerkandidat i 2025, men sier det er opp til partiet å avgjøre om det har tillit til henne.

Saken sprakk sist fredag da Erna Solberg holdt en pressekonferanse. Da ble det klart at Finnes har drevet omfattende aksjekjøp mens hun var statsminister fra 2013 til 2021. Solberg har vedgått at det har gjort henne inhabil i flere saker.