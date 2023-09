– Nå er det ingen vei tilbake

Det mener Hermod Larsen – tidligere ordfører i to perioder for Høyre i Vardø, og ordførerkandidat ved valget i høst – er en sjelden stemme i et parti som har vært uvanlig taust den siste uken.

Larsen har forståelse for den vanskelige situasjonen Erna Solberg har havnet i på grunn av ektemannen Sindre Finners' ekstensive aksjehandel. Han mener likevel det nå ikke finnes noen vei utenom en umiddelbar exit som partiets leder.

– Erna er en klok dame. Jeg tror derfor at hun selv vil komme til den konklusjonen at det er best for partiet at hun trer tilbake nå, sier Hermod Larsen til ABC Nyheter torsdag ettermidag, etter at Erna Solberg har gitt sine første intervjuer siden Finnes-saken sprakk fredag i forrige uke.

– Det kan ikke Høyre leve med

Hermod Larsen mener risikoen er overhengende for at Høyre vil gå på en stjernesmell blant velgerne, og at de neste meningsmålingene vil tale sitt tydelige språk dersom Solberg velger å bli sittende.

– Jeg har stor sympati for Erna og den situasjonen hun er kommet opp i. Hun står voldsomt sterkt i Høyre, og har gjort en kjempejobb for partiet med en oppslutning opp mot 30-tallet. Men partier lever av oppslutning. Grunnfjellet i Høyre er på om lag 15 prosent. Så har vi en like stor velgergruppe som er ustabile, det vil si at de hopper opp og ned av gjerdet. Jeg er sikker på at vi vil se at de hopper ned hvis Erna fortsetter. Det kan ikke Høyre leve med.

– En leder kan ikke skylde på undersåttene sine

Hermod Larsen, ordførerkandidat for Høyre i Vardø.

– Men hvorfor skal hun trekke seg når hun sier at hun ikke visste hva ektemannen Sindre Finnes drev på med i statsministerboligen?

– Jeg tror på det Erna sier, men det er ikke nok å ikke vite. Hun er jo gift med ham, og hun burde ha visst. I ettertid viser det seg at hun ikke har spurt grundig nok. De har jo felles økonomi, og aksjeverdiene har steget med 1,8 millioner.

– Men det er jo ikke hun som har handlet aksjer?

– En leder kan ikke skylde på undersåttene sine, men må ta ansvaret på vegne av dem. Når ektemannen har handlet en masse aksjer på børsen mens hun var statsminister, gjør det at hun mest sannsynlig har vært inhabil i mange saker. Tidligere har vi sett at når underordnede gjør feil, så har statsråder måttet gå. Det er sammenlignbart også i dette tilfellet.

– Nå er det ingen vei tilbake

– Hvordan vil du karakterisere det som har skjedd, har Erna Solberg slurvet?

– Jeg vil ikke kalle det slurv. I en hektisk hverdag som statsminister, er det ikke så enkelt. I tillegg har hun hatt 110 prosent tillit til ektemannen, og at han har forholdt seg til rådene fra Statsministerens kontor.

– Så du forsvarer henne, tross alt?

– Jeg forsvarer henne, men nå er det ingen vei tilbake.

– Hvorfor har så mange i Høyre valgt å være tause og sitte stille i båten?

– De håper nok at dette går over, men det går ikke over. Når du har vært i en storm, kan du overleve det, men dette er en tsunami. Da er det bare å komme seg til smulere farvann. Du kan stå oppreist i en storm, men ikke en tsunami.

– Da blir Høyre tvunget til å gjøre noe

– Hva vil skje dersom Erna Solberg velger å trekke seg ?

– Da må Høyre finne en ny leder. Det bør være uproblematisk. Vi har flere dyktige lederkandidater. Da tar Høyre ansvar, selv om det sitter langt inne. Da vil dette gå over av seg selv. Det kan likevel bli et etterspill på andre områder dersom Økokrim vil etterforske saken. Så spørs det hvem den nye lederen blir. Da trengs det tid til å bygge opp en ny leder, men alternativet er mye verre.

– Hva hvis Solberg velger å fortsette som Høyre-leder?

– Da blir Høyre tvunget til å gjøre noe. Det kommer til å skje i kulissene. Men hun får nok først muligheten til å bestemme selv. Mitt råd til Høyre-ledelsen er å finne en ny leder nå. Jeg vedder ganske mye på at det er det som kommer til å skje, sier Høyres ordførerkandidat i Vardø, Hermod Larsen.