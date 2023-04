Nordmenn er delt på midten i spørsmålet om det tas for mye hensyn til reindriftssamenes interesser satt opp mot storsamfunnets behov for kraft og industri.

InFact har, på vegne av ABC Nyheter innhentet svar drøyt 1000 respondenter spredt over hele landet på spørsmålet: «Synes du det tas for mye hensyn til reindriftssamer ved utbygging av vindmøller og annen industri i Norge?»

37,9 prosent av de spurte svarte ja, 39,2 prosent nei og 22,9 prosent svarte «vet ikke».

Flere kvinner enn menn mener det ikke tas for mye hensyn til reindriftssamenes interesser. Motstanden er større jo lenger nord folk bor, og aller størst i Nord-Norge. Det er dessuten er tendens til at flere av de yngre respondentene er mer positive til å hensynta reindriftssamene i Norge enn de eldre.

– Lite kunnskap blant folk flest

Reineier og leder i Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL), Inge Even Danielsen, ankommer Statsministerens kontor 3. mars i år, under Fosen-demonstrasjondene, sammen med Lars Anders Somby. Foto: Alf Simensen / NTB

Leder i Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL), Inge Even Danielsen, reagerer slik på målingen:

– Det er for så vidt gledelig at såpass mange støtter oss, men jeg hadde forventet at flere mente at det ikke ble tatt tilstrekkelig hensyn til reindrifta. Det er veldig få saker hvor reindriften har stoppet annen næringsvirksomhet. At reindriften stopper eller bremser samfunnsutviklingen er et utsagn som ikke bunner i realiteter, sier Danielsen til ABC Nyheter.

Han mener det er en stor jobb å gjøre med å spre informasjon om samenes rettigheter og hvorfor det er nødvendig å ta hensyn til reindriftsnæringen.

– Med tanke på at det har vært mye fokus på Høyesterettsdommen om Fosen, registrerer jeg at det er veldig lite kunnskap blant folk flest om hvor stor negativ effekt vindkraftverk vil ha for reindriften. Blant de som er opplyst så har vi faktisk stor støtte, sier NRL-lederen.

– Særrettigheter skaper splid

I Frp er tonen en annen. Der tolkes den nye målingen som en bekreftelse på motstanden i det norske folk mot at særrettigheter skal vinne frem i næringslivsspørsmål.

Fakta om undersøkelsen 1001 personer over 18 år bosatt i Norge og geografisk plassert over hele landet ble 3. april stilt følgende spørsmål av InFact på vegne av ABC Nyheter: Synes du det tas for mye hensyn til reindriftssamer ved utbygging av vindmøller og annen industri i Norge? 37,9 prosent svarte ja, 39,2 prosent svarte nei, mens 22,9 prosent svarte «vet ikke». 1. Kjønn: 47,3 prosent av mennene mener at det tas for mye hensyn, mens bare 28,1 prosent av kvinnene mener det samme. 32,8 prosent av mennene og 45,8 prosent av kvinnene mener at det ikke tas for mye hensyn. 19,9 prosent av mennene og 26,1 prosent av kvinnene svarer «vet ikke». 2. Alder: 28,9 prosent av de i aldersgruppen 18-29 år mener det tas for mye hensyn, mens andelen øker med alderen: 32,2 prosent for 30-44 år, 43,7 prosent for 45-64 år, og så litt ned til 42,7 prosent for de over 65 år. Andelen som mener det ikke tas for mye hensyn er høyest i aldersgruppen 30-44 år med 48,7 prosent, og lavest i aldersgruppen over 65 år med 31,4 prosent. Andelen som svarer «vet ikke» er høyest i aldersgruppen 18-29 år med 32,5 prosent, og lavest i aldersgruppen 45-64 år med 18,7 prosent. 3. Region: Andelen som mener det tas for mye hensyn varierer mellom regionene: Oslo (39,4%), Østlandet for øvrig (39,6%), Sør-Norge (34,2%), Vestlandet (32,1%), Midt-Norge (35,7%) og Nord-Norge (52,9%). Andelen som mener det ikke tas for mye hensyn er høyest i Vestlandet (47,3%) og lavest i Nord-Norge (35,6%). Andelen som svarer "vet ikke" varierer også mellom regionene: Oslo (25,4%), Østlandet for øvrig (25,5%), Sør-Norge (25,6%), Vestlandet (20,5%), Midt-Norge (24,3%) og Nord-Norge (11,5%). (Kilde: InFact)

– Denne undersøkelsen understreker det som Fremskrittspartiet har vært bekymret for lenge. Nemlig at særrettigheter for utvalgte grupper skaper splid, og fører til konflikter i befolkningen, uttaler kommunalpolitisk talsperson og stortingsrepresentant for Frp, Helge Andre Njåstad.

Han uttrykker full forståelse for at en så stor andel av de spurte reagerer negativt på de fordelene reindriften har i møte med etablering av industri, og som i sin tur kan generere arbeidsplasser.

– Slik situasjonen er i dag så har noen få mennesker muligheten til å trenere etableringen av fremtidens arbeidsplasser gjennom innsigelser på mye av utviklingen som må gjennomføres i Nord-Norge for å gjøre det attraktivt å bo der. Da er det ikke så merkelig at majoriteten av innbyggerne i denne landsdelen er enig med påstanden i undersøkelsen, mener Njåstad.

Han tar samtidig til orde for folkeavstemninger i omstridte spørsmål som berører regioner og lokalsamfunn.

– Det er svært mange i Norge som er skeptiske til vindmøller, og det har jeg stor forståelse for. Det er derfor Fremskrittspartiet mener at avgjørelsen om utbygging av vindmøller må avgjøres med lokale folkeavstemninger, understreker Helge Andre Njåstad.

– Overrasket

Magne Lerø i i Dagens Perspektiv. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Redaktør og eier av Dagens Perspektiv, tidligere Ukeavisen Ledelse, Magne Lerø, sier dette om den nye undersøkelsen.

– Jeg er overrasket over at det er et flertall som mener at det ikke tas for mye hensyn til reindriftssamene. Det er kvinnene og de under 44 år som sørger for det. Det er ikke ofte vi ser at menn og kvinner ser så ulikt på brennbare politiske spørsmål. Særlig kvinner under 44 år, støtter reindriftsamene sak, oppsummerer Lerø.

Han viser til at det var kvinner som i første rekke frontet demonstrasjonene i Oslo.

– Det er mulig det er noe av forklaringen på gjennomslaget hos den kvinnelige del av befolkningen. En annen mulig forklaring er at menn legger mer vekt på økonomi, men kvinner er sterkere orientert ut fra verdier, resonnerer avisredaktøren.

Han tror årsaken til at reindriftssamene har minst støtte i Nord-Norge tyder på en større polarisering i befolkningen nordpå.

– Det viser at reindriftsamenes krav er en kilde til en voksende konflikt om energi og utvikling av landsdelen. Etter hvert har Fosen-saken i like stor grad dreid seg om behovet for mer energi og flere arbeidsplasser om ikke Nord-Norge skal avfolkes. Det er en landsdel som sliter, mener Magne Lerø.

– Ikke sant at bare reindriften opprettholder samekulturen



Sametingsrepresentant for Nordkalottfolket, tidligere Finnmarkslista, Toril Bakken Kåven, tolker målingen som et uttrykk for hvor nært man er konfliktlinjene og konsekvensene av interessemotsetningene.

– Jo mer perifer man er i forhold til reindrifta, jo flere mener at man skal ta mer hensyn. Naturlig nok ettersom reindriftsnæringa blir fremstilt som det eneste som opprettholder samekulturen, noe som ikke er sant, skriver Toril Bakken Kåven i en epost, og legger til:

Toril Bakken Kåven er Sametingsrepresentant for Nordkalottfolket. Foto: Sámediggi Sametinget

– Undersøkelsen viser at jo nærmere man kommer reindriftsnæringen, jo flere mener at det tas for mye hensyn. Dette kommer av at jo nærmere man er, jo mer kunnskap har man til reindriftsnæringen, og har sett mer av konsekvensene av at en næring hensyntas mer enn alle andre samfunnsinteresser, mener sametingsrepresentanten.

Hun påpeker at målingen ikke fanger opp hvor splittet det norske folk sannsynligvis er.

– Jeg ser at det er ikke skilt ut i by-land-problematikk. Vi vet allerede at i byene har man ofte et romantisert forhold til distriktene, og vil helst konservere dem til å være vakre områder hvor tiden står stille, til bruk for egen fritid. Reindrift som nasjonalt symbol på det samiske, passer i så måte godt inn i et slikt bilde. Det kunne vært interessant å se hvordan tallene ville vært, om man hadde holdt utenfor de største byene, påpeker Toril Bakken Kåven.

– Vi i nord merker arealkonfliktene i praksis

Stortingsrepresentant for Høyre i Nordland, Bård Ludvig Thorheim, mener det er en klar sammenheng mellom hvor tett befolkningen lever på konflikten mellom reindrift og annen type næringsliv, og hvor positive de er til reindriftsnæringen generelt.

– Jeg registrerer at meningene er delte, men at det er betydelig forskjell i holdninger i Nord-Norge, hvor reindriften i hovedsak foregår, sammenlignet med resten av landet. Det skyldes nok at vi i nord merker arealkonfliktene i praksis, enten det er snakk om vindkraft, nettutbygging, etablere industri, boligfelt eller mineralvirksomhet, påpeker Thorheim.

Han viser til at vindkraft har svært gode forutsetninger i Finnmark, og i Nord-Norge generelt.

– Det er kraftformen som kan gi mest fornybar energi raskest med svært lav strømpris. Jeg mener vi bør nyttiggjøre oss mer av det potensialet der det er aksept for det. I Høyre mener vi det må være aksept i kommunen det gjelder med hensyn til å bygge ut vindkraft. I tillegg må selvsagt våre internasjonale forpliktelser for å sørge for at samer får utøve sin kultur, herunder reindrift, respekteres, understreker Thorheim.

Han mener Fosen-dommen viser at prosessene med reindrifta har stort forbedringspotensiale, både med hensyn til bevissthet omkring å overholde rettslige forpliktelser og å komme til en konklusjon raskere i hvert enkelt tilfelle.

– Det vil være viktig for den videre utviklingen, kraftutbygging, vekst og bosetting i Nord-Norge at prosessene med reindrifta fungerer godt og at man klarer å få til god sameksistens, oppsummerer stortingsrepresentant for Høyre i Nordland, Bård Ludvig Thorheim.

– Ødeleggende for samisk rettighetsgrunnlag

Bård Ludvig Thorheim er stortingsreprentant for Høyre i Nordland. Foto: Annika Byrde / NTB

ABC Nyheter har bedt Sametinget om en kommentar til undersøkelsen. Kommunikasjonsdirektør i Sametinget, Liv Inger Somby, viser til politisk rådgiver John Mathis Utsi, fra Ávjovári Johttisápmelaččaid listu/Flyttsamelista.

– Sametingsrådet jobber med å styrke samisk rettssikkerhet, og har spesielt fokus på å arbeide politisk med store og prinsipielle rettighetssaker, som eksempelvis etablering av vindkraft, gruvedrift og store naturinngrep som truer samisk kultur- og næringsutøvelse, og samenes eksistens, skriver Utsi i en epost.

Han sier det er vanskelig for Sametinget å kommentere målingen basert på ett spørsmål med tre svar alternativer, og funnene som er basert på kjønn, alder og region.

– Utbyggingssaker i samiske områder er komplekse, krevende og utfordrende for samiske prim ærnæringer. Det er alvorlige konsekvenser av utbyggingene i reindriftsområder, som på Fosenhalvøya med daglige menneskerettighetsbrudd, og en utbygging som er ødeleggende for samisk rettighetsgrunnlag, mener John Mathis Utsi.

– Trasig at det kan være slik

Leder i Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) liker dårlig at konfliktlinjene er størst i nord hvor samene er sterkest representert.

– Det er trasig at det kan være slik. Det burde egentlig ikke være noen konflikt. Jeg skulle tro at folk i nord har noe bedre kunnskap om reindrift og reinens behov enn de som bor lenger sør. Vi ser stadig på sosiale medier og i avisenes kommentarfelt at det er mye hets og grove kommentarer, og at det er blitt enklere å målbære disse til et større publikum, sier Inge Even Danielsen.

Han tolker målingen som et uttrykk for at reindriftsnæringen ikke har klart å nå ut til det brede lag av befolkningen.

Reinbeiteområder i samisk reindrift utgjør omlag 40 prosent av Norges bruttoareal. (Kilde: SSB, 2020, med datagrunnlag fra Landbruksdepartementet)

– Vi har en stor jobb å gjøre, og vi må lære oss å kommunisere bedre. Det er en trussel mot reindriftsnæringen, på det vis at man ser at beslutningstagere og konsesjonsmyndigheter ofte beveger seg i retning av de stemninger som rår. Høyesterett har jo stilt opp en del premisser, og vi forutsetter at disse blir retningsdrivende for fremtidige utbyggingssaker, sier NRL-lederen.

Han advarer om at konsekvensene av å få et vindkraftverk i beiteområdene, er store.

– Slik situasjonen er i dag er det et samstemt kompetansemiljø som mener at de negative effektene av vindkraft er store. Tidligere var kompetansemiljøene delt, og det var noen som nektet å ta innover seg det, men de har kommet etter de også. Blant andre Naturrestaurering AS, som har gjort de fleste av konsekvensutredningene der kraftverkene har fått konsesjon.

– Samene kan likevel være fornøyd

Redaktør Magne Lerø i Dagens Perspektiv tror at entusiasmen for samenes interesser trolig var på sitt største under Fosen-demonstrasjonene, men at noe av begeistringen har avtatt.

– Da aksjonen i Oslo startet vil jeg tror flere støttet samene enn nå. Regjeringen kom på defensiven. For mange ble det enda et eksempel på en sak regjeringen taklet dårlig, mener Lerø.

Greta Thunberg og aksjonistene ble båret bort da de demonstrerte onsdag, utenfor finansdepartementet inngang og flere andre departementer i protest mot at vindturbinene på Fosen, som Høyesterett har sagt at er ulovlige, ikke er revet. Foto: Alf Simensen / NTB

Han tror samene står foran betydelige utfordringer i kampen mellom næringsutvikling om samiske interesser, og at de må være innstilt på at de neppe får fullt gjennomslag.

– Samene er vant med ikke å ha flertall. De kan likevel være fornøyd med at de har bred støtte for sin sak. Utfordringen for dem er å klare å beholde den støtten de har. Det betyr at de må være rede til å inngå kompromiss. De vil aldri vinne fram med sitt krav om at alle vindmøllene på Fosen må rives, konstaterer Magne Lerø.

Menn, eldre og folk nordpå er mest negative



Fagsjef i InFact, Knut Weberg, oppsummerer målingen slik:

– Generelt mener menn i større grad enn kvinner at det tas for mye hensyn til reindriftssamer ved utbygging av vindmøller og annen industri i Norge. Eldre aldersgrupper har en tendens til å mene at det tas for mye hensyn sammenlignet med yngre aldersgrupper. Andelen som mener det tas for mye hensyn er høyest i Nord-Norge og lavest i Vestlandet, sier Weberg.

