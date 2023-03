Sametingspresident Silje Karine Muotka skriver på sin Facebook-side at hun de siste dagene har observert mye grov hets og trusler mot Fosen-aksjonistene i sosiale medier, melder NRK.

Videre sier Muotka at hun har lest mange ubehagelige beskrivelser og omtaler om seg selv som blant annet går på utseendet. Hun sier at hun har mottatt truende eposter som hun har videresendt til politiet.

– Dette er ikke akseptabelt, og jeg vil be alle som er engasjerte, om å huske på å holde seg til sak, og ikke drive personrettet hets, skriver Muotka på Facebook.

Flere unge aktivister har også mottatt hets på nett.

– En av mine venner hadde tiktok-live og der skrev folk drapstrusler mot samer. Man blir redd for å møte slike folk på gata i Oslo , sier Kátjá Rávdná Broch Einebakken som deltok på demonstrasjonene, til NRK.

Sametingsrepresentant Runar Myrnes Balto etterlyser nasjonal handlingsplan mot samehets.

Sannhets- og forsoningskommisjonen har i oppgave å finne ut hvilke konsekvenser fornorskningen har hatt på det samiske samfunnet, og mener hets mot samer er én av konsekvensene.

– Det er en uting i vårt demokrati, at ytringer møtes med hat og hets. Det er noe flere møter, men flere som har stått i front i Fosen-saken møter det nå, sier kommisjonens leder Dagfinn Høybråten.