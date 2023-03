Et enstemmig Sameting ber om uavhengig gransking av Fosen-saken

Forrige uke ble det kjent at et flertall på Sametinget ønsker en uavhengig granskning. Ingen partier stemte mot da det ble behandlet fredag.

– Jeg er glad for at et enstemmig Sameting nå har gitt klar beskjed om at det bes om en uavhengig gransking av Fosen-saken fra første saksbehandling til oppfølgingen av dommen fra Høyesterett, sier parlamentarisk leder i Norske Samers Riksforbund (NSR) Beaska Niillas.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) er for tiden i Finnmark, der han torsdag møtte representanter fra reindriftsnæringen og talte til Sametinget. Det skjer etter de store Fosen-demonstrasjonene i Oslo som anklaget regjeringen for ikke å følge opp Høyesteretts avgjørelse om at vindmøllene på Fosen krenker samenes rettigheter, ikke er fulgt opp.

Sametinget mener en uavhengig gransking vil gi svar på hvordan overkjøringen av Fosen-samene førte til situasjonen vi er i nå.

– En uavhengig gransking bør skje parallelt med oppfølgingen av høyesterettsdommen, sier Niillas.

– Vindkraftverkene på Storheia og Fosen har ikke gyldig konsesjon og driftes derfor ulovlig på et landområde Fosen Vind AS ikke har lovlig tilgang til. Vi mener derfor også at kraftproduksjonen må stanses og omsetningen som er generert av det ulovlige anlegget fryses fram til saken er løs, sier Niillas.