I et følelsesladd innlegg på sosiale medier går Jagland i strupen på sin partikollega.

– Jeg er enig i at Ukraina må få våpen til å forsvare seg når Russland har startet denne forferdelige og umoralske krigen. Men jeg ble fly forbanna når jeg hørte at Natos generalsekretær i dag gjentok at at man gjorde mange diplomatiske framstøt for å unngå krig, skriver Jagland i et Facebook-innlegg.

– Krigen burde aldri funnet sted

Han viser til at han i en årrekke hadde orkesterplass til den spente situasjonen mellom Europas to største land, og at han på denne bakgrunn, og med sin personlige innsikt, mener krigen aldri burde funnet sted.

– Jeg satt tett på det som foregikk i ti år. Jeg skriver om det nå; hva Vesten unnlot å gjøre, i tredje bind av mine memoarer. Som forut for 1. verdenskrig, gled Europa inn i krigen uten at noen klarte å gripe inn, fortsetter Jagland.

I forrige uke talte Nato-sjef Jens Stoltenberg på NHOs årskonferanse. For en fullsatt sal med Norges fremste næringslivsledere som tilhørere, sa Stoltenberg dette:

– Vi la ned en betydelig politisk og diplomatisk innsats i å hindre krig. Helt til det aller siste. Men president Putin valgte likevel å gå til angrep. Da han gjorde det, var vi forberedt, sa Stoltenberg, ifølge E24.

Raser mot Stoltenberg

Nato-sjef Jens Stoltenberg under NHOs årskonferanse i Oslo Spektrum. Foto: Kenzo Tribouillard / AFP

Det er denne historiefortellingen Jagland reagerer kraftig på. I sine memoarer vil han gå kraftig ut mot Stoltenbergs argumentasjon, som han mener ikke står til troende.

– Jeg er klar over at i disse tider tåles ingen innsigelser i kampen om å vinne definisjonen om hva som skjedde. Men spørsmålet kan etter min mening ikke fjernes med fengende retorikk og klappsalver: hvorfor fikk vi en krig som aldri skulle vært satt i gang når vi har bygget opp en overveldende militær, politisk og diplomatisk kapasitet for å unngå nye kriger. Det var jo hele poenget med å danne EU, Nato, Europarådet OG OSSE, konkluderer Thorbjørn Jagland.

Jaglands FB-innlegg har utløst nærmere 200 kommentarer. Det er delte meninger om kritikken av Nato og Jens Stoltenberg. Noen mener Jaglands retorikk er farlig.

«Dette er et viktig innspill. Men så lenge du klamrer deg til naive og grunnfalske illusjoner om formålet til EU og Nato, så ender du opp med en livsfarlig krigslinje som i beste fall koster titusenvis av ukrainske soldatliv til inga nytte, og i verste fall kan føre oss inn i en verdenskrig», skriver en Facebook-bruker.

– Dette er å bære ved til bålet

En annen følger gir Jagland rett i at forspillet til krigen kan tilskrives mislykket diplomati i årene før Putin ga ordre om invasjon.

– Manglende politisk interesse og diplomatiske initiativ for å få slutt på krigen henger nok sammen med det som skjedde/ikkje skjedde i årene før Russland invaderte Ukraina for snart ett år siden. Det er på bakgrunn av den totalt overlegne militære kapasitet Nato representerer sammenlignet med Russland, at Stoltenberg sitt svar på en stadig verre krigssituasjon, er å produsere mer våpen. Dette er å bære ved til bålet, mener Kjellbjørg Lunde.

Les alt om krigen i Ukraina!

En tredje meningsbærer viser til USAs tidligere sikkerhetsrådgiver og utenriksminister, Henry Kissinger.

«Virker som om få, har fått med seg Henry Kissinger sin tale til World Economic Forum I sommer, der han la skylden for krigen, på Natos ekspansjon, de senere år.

Det ble tydeligvis for sterk kost for Norsk Presse, som ikke tør, vil eller gidder å offentliggjøre talen, og en analyse av den! Og det er faktisk sterkt, når en så markant, erfaren, respektert diplomat og tidligere utenriksminister fra USA, støtter Russland!»

– Begikk en kardinal feil

Russlands president Vladimir Putin sammen med landets forsvarsminister Sergej Sjojgu. Foto: Alexei Danisjov / Reuters / NTB

Jagland utdyper hva han mener gikk galt i en kommentar på sin egen FB-tråd. Her tar han til orde for at europeiske ledere begikk en kardinalfeil da de ikke involverte USA da Minsk II-avtalen ble undertegnet 11. februar 2015. Avtalen ble framforhandlet på toppnivå av den russiske, ukrainske og franske presidenten samt den tyske forbundskansleren, ifølge SNL.

– For å gi et lite innblikk i hva jeg mener gikk feil: Minsk II avtalen som var en avtale for å løse konflikten om utbryterrepublikkene i Øst-Ukraina, ble inngått av statslederne i Ukraina, Russland, Tyskland og Frankrike. Det såkalte Nordmandi -formatet, oppfunnet av de nevnte statslederne under markeringen av landgangen i Nordmandi. USA var utelukket, jeg vet ikke hvorfor, kanskje var det europeisk overmot. I så fall var det en fatal feilberegning av hvem som hadde reell fysisk makt. Hvis USA hadde blitt trukket inn, ville det kanskje ha vært større mulighet for at avtalen kunne bli gjennomført. Kanskje hadde avtalen blitt mer spiselig på ukrainsk side. Russland kunne ha blitt mer realistisk i hvordan avtalen skulle gjennomføres, ressonnerer Jagland.

– Putins metode viste seg ganske tydelig, ganske tidlig

Den tidligere lederen av Europarådet får honnør for å gripe til pennen og si hva han mener uten å legge fingrene imellom. Olav Terje Bergo mener USAs og Vest-Europas største tabbe var den moderate reaksjonen på Putin-regimets første krig mot Ukraina i 2014.

– Bra at du har beholdt evnen til å bli forbannet. Jeg har ikke din innsidekunnskap om hva som ble gjort og ikke gjort fra Europa og USA for å stanse Putins krig. (...) Det eneste som kunne ha hindret Russland angrep nå, var en resolutt, kraftig og samlet opptreden da det ganske tidlig etter Putins debut som russisk leder, ble tydelig hvordan han kom til å behandle egen befolkning og de nabolandene han ønsket å få kontroll over: De politiske drapene, drapene på journalister og oligarker som ikke innordnet seg. Brutale men små kriger. Putins metode viste seg ganske tydelig, ganske tidlig, konstaterer Bergo.

I flere av kommentarene blir det hevdet at Jagland fortsatt er bitter på Stoltenberg.

«Jaglands kritikk mot Stoltenberg faller på stengrunn og blir lett oppfattet som personlig motvilje mot Stoltenberg. Virker som det er gammelt nag som ligger bak. Alle kan se at vestmaktene handlet for sent i forhold til Russlands, men det er etterpåklokskap. Det vesentlige er hva gjør Nato og vesten gjør nå. Og her spiller Stoltenberg en viktig rolle der han etter mitt syn gjør en glimrende jobb,» skriver en leser.