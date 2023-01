Torsdag ettermiddag ga Russlands president Vladimir Putin forsvarsdepartementet ordre om våpenhvile i halvannet døgn. Grunnlaget for våpenhvilen skal ifølge Russland være den ortodokse julefeiringen, der julaften feires 6. januar.

Fredag formiddag opplyste Russland at våpenhvilen har trådt i kraft langs hele fronten i Ukraina, og under en time senere beskyldte partene hverandre for å bryte våpenhvilen.

Både Russland og Ukraina hevder mindre angrep har funnet sted etter våpenhvilen trådte i kraft. Et angrep skal ha tatt liv, men det er uklart om dette angrepet fant sted før eller etter Russland startet det de hevder er en våpenhvile.

– Jeg er ikke spesielt overrasket, sier oberstløytnant Palle Ydstebø til ABC Nyheter.

Mistenker russisk baktanke

Ukraina kaller våpenhvileerklæringen propaganda og har avvist erklæringen. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj hevder Russland vil utnytte en våpenhvile for å stoppe ukrainsk fremrykning i Donbas-regionen og bringe mer utstyr inn på slagmarken.

Ydstebø sier seg enig med Zelenskyj, men mener det kan få konsekvenser for Ukraina hvis landet foretar et større angrep under den russiskerklærte våpenhvilen. Han er heller ikke overrasket over at både Russland og Ukraina beskylder hverandre for å bryte våpenhvilen.

Her kan du lese alt om krigen i Ukraina.

– Kan risikere å fremstå som aggressor

Palle Ydstebø er oberstløytnant og hovedlærer ved seksjon for landmakt ved Krigsskolen. Foto: Terje Pedersen / NTB

Ydstebø, som er hovedlærer ved seksjon for landmakt ved Krigsskolen, advarer Ukraina mot å foreta seg noe større militært. Han mener det foreligger en politisk risiko Ukraina ikke er tjent med å ta.

– Ved angrep under hvilen kan Ukraina risikere å fremstå som aggressor og dermed miste sympati. Det er rett og slett en politisk risiko, sier Ydstebø.

Ydstebø peker på at Russland blant annet erklærer våpenhvile for propagandaeffektens skyld.

– Da er det slik at hvis Ukraina utnytter dette til noe militært, kan de tape på dette internasjonalt ved at aktører i vesten som i utgangspunktet har vært skeptiske til utstyrsstøtten til Ukraina får flere argumenter, sier han.

– Kjøper seg tid

I likhet med Zelenskyj mener Ydstebø at Russland vil bruke den 36 timer lange våpenhvilen på å samle krefter og frakte utstyr inn i Ukraina. Ydstebø tror Ukraina kommer til å gjøre det samme.

– I likhet med russerne tror jeg Ukraina vil bruke våpenhvilen til å forberede seg på fortsettelsen av krigen. Samtidig må Ukraina følge godt med under våpenhvilen, men ikke foreta seg noe selv. Russland kan være ekstra godt forberedt på angrep under våpenhvilen, sier han.

– Tror du Russland vil bruke våpenhvilen som et skalkeskjul for en offensiv?

– Nei, de har nok ikke så mye å angripe med for øyeblikket. Russland kjøper seg tid med våpenhvilen for å komme sterkere tilbake etterpå.