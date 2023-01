Ukrainsk etterretning: Russland endrer taktikk

Ifølge talspersonen for den ukrainske etterretningen, Vadim Skibitskij, skal Russland ha få missilsystemer av typen Iskander tilgjengelig, i tillegg til at de opplever mangler på diverse raketter.

Skibitskij hevder Russland nå kun er kapable til å utføre to til tre kraftige angrep med høypresisjonsvåpen.

I et innlegg publisert på Telegram, sier Skibitskij at Ukraina kan se effekten av de økonomiske sanksjonene på Russland. Han hevder de har registrert flere russiske forsøk på å skaffe forsyninger av ammunisjon fra andre land.

– De prøver å omgå dem og importere komponenter, men det er ikke så enkelt, sier Skibitskij.

Til tross for at dette skal være svært vanskelig for Russland, hevder Skibitskij at produksjonen av missiler holdes i gang i Russland.

– Vi finner nå fragmenter av missiler produsert i siste kvartal av 2022. De blir produsert og umiddelbart sendt videre til troppene for å utføre angrep mot oss, sier Skibitskij.

Mangel på piloter

Ifølge den britiske tankesmien Royal United Services Institute (RUSI) slår Putins krigføring i Ukraina sprekker i det russiske luftvåpenet.

De hevder mangel på tilstrekkelig trening skal være utbredt i det russiske flyvåpenet, i tillegg til at det nå er mangel på kompetente piloter.

Mangelen på piloter, skal ha ført til at Russland sender flyinstruktører inn i kamp i Ukraina. Ifølge rapporten fra RUSI kan dette føre til at piloter som er under trening nå møter en mangel på kvalifiserte mentorer.

Øker våpenproduksjon

Mandag bekreftet Jens Stoltenberg at Nato og deres medlemsland er i gang med å øke produksjonen av reservedeler og ammunisjon som skal sendes til Ukraina.

Det er grunnet landets økende behov for militært materiell at Nato velger å ta grep.

I tillegg presiserer Stoltenberg at det er viktig å vedlikeholde de våpensystemene som allerede er levert til Ukraina.

– Vi har sett at Russland ikke viser noen tegn til å ville gi opp målet om å ta full kontroll over Ukraina. De ukrainske styrkene hadde fremdrift i flere måneder, men vi vet at Russland har mobilisert mange flere soldater, og mange av dem får opplæring nå. Alt dette tyder på at de er beredt på å fortsette krigen og muligens starte en ny offensiv, sier Nato-sjefen ifølge NTB.