– USA tok et skritt tilbake fra det politiske stupet i mellomvalget, ved å stemme mot Trumps ekstreme kandidater. USA forblir likevel det mest splittede landet i Vesten, mener førsteamanuensis i statsvitenskap ved Høgskulen på Vestlandet, Hilmar Mjelde.

Han tror likevel at USA kan være i ferd med å legge den farligste perioden bak seg, men at det kan stå og falle på hvilke kandidater som det republikanske partiet velger å fronte.

– De er ikke ekstreme eller personlig uegnet, slik Trump er

– Jeg tror mye vil normalisere seg om Trump ikke renomineres. Alle de andre mulige republikanske presidentkandidatene er relativt konvensjonelle, og de er ikke ekstreme eller personlig uegnet, slik Trump er, analyserer Mjelde.

– Hvor splittet er USA nå, har Biden klart å bidra til mer forsoning?

– Det finnes ikke et personlig hat mot Biden, slik det gjorde mot Obama og Trump. Biden kan være nokså frisk i leppa selv, men han er ikke bevisst provoserende hver bidige dag, slik Trump var.

«USA er et lærebokeksempel på et land på vei mot borgerkrig»

Ifølge Pew Research Center, ser amerikanere på sine politiske motstandere som mer uærlige, umoralske og uintelligente enn andre amerikanere. Nesten 9 av 10 velgere uttrykte bekymring overfor meningsmålerne forrige måned om økt risiko for politisk motivert vold, skrev Washington Post i november.

«USA er et lærebokeksempel på et land på vei mot borgerkrig,» mener Stephen Marche, forfatter av «The Next Civil War: Dispatches from the American Future».

«De forbereder seg på krig,» sier Barbara Walter, professor i statsvitenskap ved UC San Diego.

Men ikke alle er enige i disse dystre spådommene. Nicholas Goldberg, tidligere redaktør for Op-Ed-siden og Sunday Opinion-seksjonen, skriver i Los Angeles Times:

«Jeg tror ikke at USA er på randen av borgerkrig. Jeg tror ikke på det selv om en betydelig del av amerikanerne støtter politisk vold og til tross for skremmende eksempler. Jeg tror ikke på det til tross for advarsler fra eksperter om at det kommer. Jeg tror ikke på det selv om disse forferdelige profetiene til en viss grad støttes av opinionen,» skriver Goldberg.

– Flyktningkrisen på Mexico-grensen kan seile opp som en stor sak

I Norge følger statsviter og professor Hilmar Mjelde utviklingen i USA nøye. Han tror disse sakene blir USAs hovedfokus i 2023:

– I økende grad presidentvalgkampen 2024, og hva Justisdepartementet konkluderer med i sine etterforskninger av Trump. Flyktningkrisen på Mexico-grensen kan seile opp som en stor sak, svarer Mjelde.

– USA har svært høy gjeld, hvor lenge kan det fortsette?

– Det vil fortsette. Det som koster penger er alders- og helseforsikringssystemene Social Security og Medicare. Og ingen tør gjøre noe med disse to populære velferdsprogrammene.

– Vi er ekstremt langt unna den eventuelle realiteten enda

– Hva med den pågående krigen Ukraina. Er USAs militære, politiske og økonomiske støtte i fare dersom Trump skulle bli renominert og vinner presidentvalget i 2024?

– Ja, men vi er ekstremt langt unna den eventuelle realiteten enda. Det er ingen vits i å tenke mer på det før Trump eventuelt blir nominert. To år er en evighet i politikken, minner Hilmar Mjelde om.

– Går USAs storhetstid mot slutten?

– Noen vil tenke at alle imperier går under. Men Kina har større innenriksproblemer enn USA. USA har vist seg som en svært dynamisk statsdannelse, som resten av Vesten setter sin lit til, og slik vil det være i overskuelig fremtid, fastholder USA-kjenner Hilmar Mjelde.

