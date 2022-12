– Trump er på sitt mest politisk svekkede noensinne. Men det kan være midlertidig. Vi vet på nåværende tidspunkt ikke hvor dypt i partirekkene det stikker. Kanskje vil grasroten fortsatt ha ham som presidentkandidat.

Det sier førsteamanuensis i statsvitenskap ved Høgskulen på Vestlandet, Hilmar Mjelde. Han mener Mellomvalget bidro til å svekke Trumps posisjon ettersom flere av Trumps kandidater tapte.

– Partier har ett eneste formål, å vinne valg. Når Republikanerne stadig taper valg med Trump som leder, så revurderer de sitt forhold til ham. Det er det vi ser skje nå, forklarer Mjelde.

– Det republikanske partiet ser ut til å revurdere sitt syn på Trump på en måte vi ikke har sett før

Professoren vektlegger de økonomiske anklagene som farligere enn etterforskningen etter stormløpet mot Kongressen 6. januar 2021.

Trump har hele tiden benektet å ha gjort noe ulovlig, men nå har amerikansk Høyesterett avgjort at Trumps skatt skal offentliggjøres.

– At han er god på skatteunnvikelse, det visste vi fra før. Trump har alltid operert i grenselandet mellom det lovlige og ulovlige. Det har vært en viktig del av hans appell. Trump har mye større problemer enn skatteunnvikelse. Det republikanske partiet ser ut til å revurdere sitt syn på Trump på en måte vi ikke har sett før, og han er i reell fare for å bli straffeforfulgt av det føderale Justisdepartmentet, antar USA-kjenneren.

– Jeg tror ikke Trump havner bak lås og slå

– Er det en reell risiko for at Trump må sone, og hvilken betydning vil det kunne få for hans kandidatur?

– En eventuell tiltale stopper ikke Trumps kandidatur, juridisk. Juridisk sett kan han fortsette valgkampen og bli valgt fra fengsel, om så skulle være. Men jeg tror ikke Trump havner bak lås og slå, det ville være for ekstraordinært, tror jeg. Han er ingen vanlig borger, svarer Mjelde.

– En tiltale er den største trusselen mot hans videre politiske liv

Førsteamanuensis i statsvitenskap ved Høgskulen på Vestlandet, og ekspert på amerikansk politikk, professor Hilmar Mjelde. Foto: Gerhard Flaaten

Han mener 6. januar-komiteens arbeid har vært spesielt viktig på to måter.

– Komiteen fikk frem noen nye fakta, og den presenterte disse funnene på en dramatisk måte med lyd og bilder som gjorde et visst inntrykk på amerikanerne. Komiteens anbefaling om siktelse har ingen juridisk betydning. Trump er under to etterforskninger i regi av Justisdepartementet. En tiltale er den største trusselen mot hans videre politiske liv, fordi det ville vært helt ekstraordinært, påpeker førsteamanuensis Hilmar Mjelde.

– Men blir han straffeforfulgt?

– Jeg tror neppe han blir straffeforfulgt for sin rolle i kongresstormingen, uten at jeg er sikker. Det Trump sa 6. januar 2021, kan tolkes som så tvetydig at ytringsfriheten gir ham beskyttelse. Jeg tror han er mer i fare for statsdokumentene han oppbevarte i huset sitt, som han også etterforskes for. Men det ser mange republikanske velgere som en tullesak de ikke bryr seg om, mener Hilmar Mjelde.

– Det er ikke penger det vil stå om

– Er GOP mer splittet nå, og blåser vinden i De Santis retning?

– DeSantis er det heteste navnet i partiet nå om dagen. Men han har mye å bevise. Man vet aldri om guvernører evner overgangen til presidentvalgkamp. Vi har sett flere eksempler på suksessfulle guvernører som flopper som presidentkandidat.

– Har Trump nok på bok til å stå løpet ut?

– Ja, og det er ikke penger det vil stå om. Penger betyr mindre i presidentvalg, fordi kandidatene er da så velkjente at det trengs ikke masse politisk reklame.