Samtidig som avstemningene pågår, har to personer blitt drept i et missilangrep på et hotell i nærheten av Kherson, hevder de prorussiske myndighetene i regionen.

I tillegg melder det russiske nyhetsbyrået Tass at et valglokale i byen Enerhodar i Zaporizjzja-regionen måtte flyttes på grunn av massiv beskytning fra ukrainske soldater.

Folkeavstemningene, som er blitt fordømt internasjonalt, er inne i sin tredje dag. Etter planen skal de vare fram til tirsdag, og det stemmes over om områdene skal bli en del av den russiske føderasjon.

De finner sted i de østlige regionene Luhansk og Donetsk, men også i Zaporizjzja og Kherson, som ligger sør i Ukraina.

Internasjonalt fordømt

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj anerkjenner ikke folkeavstemningene. Avstemningene holdes uten tillatelse fra ukrainske myndigheter, strider mot krigslov og skjer ikke i henhold til demokratiske prinsipper.

G7-landene har blant annet beskrevet avstemningene som illegitime og understreker at de ikke har en juridisk effekt.

Folkeavstemningene finner sted få dager etter at Russlands president Vladimir Putin varslet at han ville mobilisere ytterligere 300.000 russiske soldater som skal delta i krigen i Ukraina.

Vesten med nye sanksjoner

Som svar på den mulige annekteringen av områdene øst og sør i Ukraina, forbereder nå Vesten en ny sanksjonspakke mot Russland.

Også Serbia, som har nære bånd til russiske myndigheter, har sluttet seg til de vestlige sanksjonspakkene.

– Anerkjennelse av disse avstemningene vil krenke våre nasjonale og internasjonale interesser, samt Serbias territorielle integritet, sa utenriksminister Nikola Selakonvic på en pressekonferanse denne uken.

