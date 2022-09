– Jeg trodde aldri at jeg skulle komme ut i live, sier Aiden Aslin i et intervju med The Sun.

Torsdag morgen landet han på britisk jord etter å ha blitt satt fri dagen før.

28-åringen hadde bodd i Ukraina i en rekke år, og hadde sluttet seg til de ukrainske regjeringsstyrkene da det brøt ut full krig i februar.

Under beleiringen av Mariupol gikk bataljonen hans tom for både mat og ammunisjon før de overga seg.

Ifølge Aslin ble han slått i ansiktet da de fant ut at han var britisk. Deretter ble han skilt fra de andre og tatt med til den såkalte Folkerepublikken Donetsk.

Han forteller også at han ble knivstukket i ryggen og spurt om han ville ha en «rask død» eller en «vakker død».

I juli ble han og en annen brite, Shaun Pinner, samt marokkaneren Brahim Saadoun, dømt til døden. Også Pinner og Saadoun var blant de i alt ti utenlandske fremmedkrigerne som ble satt fri onsdag.

Saadoun (21) er nå tilbake hos familien sin i Marokko. Han var i Ukraina som ingeniørstudent da krigen startet.

– Jeg vil skape oppmerksomhet rundt den vanskelige situasjonen til Ukraina og folkets kamp i disse vanskelige tider, sier han til nyhetsbyrået AFP.

Han takket også Saudi-Arabia, Tyrkia og Marokko for å ha bidratt til å få ham fri.