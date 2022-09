Det melder uavhengige russiske medier, russiske opposisjonspolitikere og den uavhengige gruppen OVD-Info, som overvåker protester i Russland.

– Vi har fått informasjon fra 15 politiavdelinger om at de pågrepne mennene fikk innkalling til militærets registrerings- og rekrutteringskontor, skriver OVD-Info.

Demonstranter har begynt å ta til gatene etter at Vladimir Putin underskrev et dekret som gir ordre om å mobilisere 300.000 reservister til den russiske krigen mot Ukraina.

En demonstrant hopper på en politimann for å forhindre at vennen hans blir arrestert under en protest mot mobilisering i Moskva 21. september 2022. Foto: Alexander Zemlianichenko / AP

Det har også vært protester tidligere, men disse er blitt slått hardt ned på. Putin har underskrevet nye lover som innebærer lange fengselsstraffer for personer som våger å protestere.

Tusenvis er arrestert på gatene – risikerer 15 års fengsel



Men etter mobiliseringsordren har flere russere mistet tålmodigheten med Kreml-regimet. Med livet som innsats har de deltatt i demonstrasjoner. Der er de blitt møtt av Putins brutale opprørs- og sikkerhetsstyrker. Tusenvis er allerede arrestert og ført bort til ukjent sted.

Det nye nå er at de samme antikrigs-demonstrantene risikerer å bli sendt i krigen mot sin vilje. Dersom de nekter er strafferammen inntil 15 års fengsel.

Les alt om krigen i Ukraina

Talsperson for OVD, Maria Kuznetsova, forteller til CNN at en av de arresterte ble truet med påtale dersom han nektet å la seg rekruttere til hæren.

Det er uvisst hvor mange av de pågrepne som er innkalt til militærtjeneste etter arrestasjon. Det er også uvisst om de pågrepne demonstrantene allerede tilhører militærreserven på 300.000 som nå skal mobiliseres.

Brutal og hastverkspreget rekruttering

Det uavhengige russiske mediet Mediazona har intervjuet en av kvinne som er gift med en av de arresterte som ble overfalt av opprørspoliti i Moskva og deretter ført til en lokal politistasjon.

Han skal umiddelbart ha fått overlevert en innkalling til militærtjeneste og bedt om å melde seg på militærets registreringskontor dagen etter. Ektemannen skal ha godtatt og underskrevet på å ha mottatt innkallingen før han ble løslatt.

Hundretusenvis av russiske menn lider nå samme skjebne. Det har kommet en rekke historier om hvordan den brutale og hastverkspregede rekrutteringen foregår, skriver blant andre SVT.

Russere i utlandet har valgt å ikke reise hjem til Russland av frykt for å bli sendt som kanonføde til krigsfronten på russiskokkupert jord i Ukraina.

Les også: USA-etterretning: Russiske offiserer er frustrerte over at Putin gir direkte ordre

– Det er bare et helvete her. De tar tak i alle. Dette er umulig å bære. Kvinner gråter og menn ber om tilgivelse før de drar, fordi de vet at de står overfor en sikker død, skriver en innbygger om tvangsmobiliseringen. Foto: Alexander Zemlianichenko / AP

– Jeg vil ikke dø for andres ambisjoner

– Jeg vil ikke ha krig, jeg vil ikke dø for andres ambisjoner, jeg vil ikke bevise noe for noen. Det var en vanskelig beslutning å ikke returnere til Russland. Det er veldig vanskelig. Jeg vet ikke når jeg nå kan se familien min, mine kjære, forteller Ilya til CNN.

Han fikk vite nyhetene om mobiliseringsordrer da han var på ferie i utlandet. Ikke er alle er like heldige og kan velge hva de vil gjøre, eventuelt gå i dekning eller rømme landet.

Etter at Putin lørdag undertegnet en ny lov om militærtjeneste, ble fengselsstraff for å unndra seg militærplikt på grunn av mobilisering satt til ti års fengsel, og opptil 15 års fengsel for desertering i krigstid.

– Det er bare et helvete her. De tar tak i alle

Politifolk arresterer en demonstrant under en protest mot en delvis mobilisering i Moskva, Russland, lørdag 24. september 2022. Foto: AP

Et raseri er i ferd med å bygge seg opp både på landsbygda og i russiske byer. Russlands mobilisering rammer også minoritetsregioner, som allerede har bidratt med mange soldater på slagmarken i Ukraina.

– Det er bare et helvete her. De tar tak i alle. Flere berusede menn som streifer rundt på torget blir kalt inn. Alle kjenner hverandre her. Dette er umulig å bære. Kvinner gråter og menn ber om tilgivelse før de drar, fordi de vet at de står overfor en sikker død, skriver en innbygger i Sosnovo-Ozerskoye, en landlig bosetning med rundt 6.000 mennesker i den østlige sibirske regionen Buryatia nær Russlands grense til Mongolia.

– Dette er en total mobilisering

Frustrasjonen er formidlet via Victoria Maldeva, en aktivist i Free Buryatia Foundation, som har samlet inn hundrevis av rapporter om massemobilisering, skriver Washington Post.

– Når det gjelder Buryatia, er dette ikke en delvis mobilisering, dette er en total mobilisering. Det overrasker meg hvordan folk, som vet hvor mye Vladimir Putin liker å lyve, trodde at dette vil være en delvis mobilisering, sier lederen av Free Buryatia Foundation.

Ifølge russiske menneskerettighetsarbeidere fokuserer de russiske militære på landlige og avsidesliggende områder, i stedet for store byer som Moskva eller St. Petersburg. Årsaken skal være mangel på medier og protestaktivitet, noe som gjør det lettere for lokale myndigheter å håndheve rekrutteringsordre for å være på god fot med Putin.

Video: Innbyggere i Moskva om mobiliseringen: – Vi skal alle dø

Ukrainas president Volodymyr Zelenskiy har gjentatte ganger oppfordret russere til ikke å kjempe, og anklager Putin for bevisst å sende russiske menn i døden.

– De gjør folk rasende

Sinnet i den russiske befolkningen er i ferd med å øke i intensitet. Selv i statskontrollerte russiske medier vokser frustrasjonen over den militære mobiliseringen.

– Det er blitt kunngjort at det kan rekrutteres menige opp til 35 år. Men det blir sendt innkallinger til 40-åringer. De gjør folk rasende, som om det er med vilje, som av ondskap, som om de ble sendt av Kyiv, RTs sjefredaktør, Margarita Simonjan, på Telegram, ifølge Reuters.

– Å stikke av fra denne kriminelle mobiliseringen er bedre enn å bli lemlestet og deretter måtte svare i retten for å ha deltatt i en aggressiv krig, advarte Zelenskyj på russisk.

Ny krigslov skal hindre masseflukt av menn



– Jeg vil ikke ha krig, jeg vil ikke dø for andres ambisjoner, jeg vil ikke bevise noe for noen. Det var en vanskelig beslutning å ikke returnere til Russland. Jeg vet ikke når jeg nå kan se familien min, mine kjære, forteller en russisk mann som ikke vil la seg tvangsmobilisere av Putin. Foto: Alexander Zemlianichenko / AP

Flere militære analytikere mener det er høyst tvilsomt om Russlands militære tilbakeslag kan reverseres ved å sende hundretusenvis av nye reservister til fronten.

Russland mangler også våpen og andre forsyninger, og har dessuten mistet flere befal og nøkkelpersonell i den snart syv måneder lange krigen. Mange av de russiske elitestyrkene er også påført betydelige tap.

Ifølge Kyiv Independent vurderer Russland å innføre en ny krigslov som forbyr stridsdyktige menn å forlate landet. Flere land, deriblant Finland og Georgia, melder om økt pågang på grenseoverganger fra russere som vil vekk fra krigen.

Flybilletter ut av Russland er nærmest umulig å få tak i, og tolkes som tegn på desperasjon og panikk i en befolkning preget av frykt.

Les også: Lavrov hevder at Russland ikke hadde noe valg

Video: Russlands forsvarsminister om detaljene rundt mobiliseringen