I stor frustrasjon over det som kan tyde på svært mangelfull etterretning om ukrainernes evne og vilje til å gjøre motstand, skal ha overrasket både russerne selv og mange militære eksperter i flere land.

Kan være spioner inne i Kreml



Ifølge BBCs kilder skal Putin være sint og frustrert over at invasjonen av Ukraina ikke går som planlagt. Mye tyder på at sentrale personer i Putins etterretningsapparat har gitt Putin vesentlig mer optimistiske opplysninger enn det var grunnlag for.

Det er mistanke om at det kan være vestlige spioner inne i Kreml eller at kommunikasjonen deres på en eller annen måte har blitt avlyttet.

Den russiske sikkerhetstjenesten FSB har spilt en nøkkelrolle før invasjonen av Ukraina. Det var russiske spioner som la premissene og som skulle berede grunnen for et raskt maktskifte i Kyiv. Men slik gikk det ikke.

Besada og Bolyukh skal ha falt i unåde



Store russiske står fortsatt i utkanten av hovedstaden, mens ukrainerne forbereder seg på det som skal komme. Samtidig omringes byen og fluktrutene snevres inn.

BBC navngir de to som nå skal ha falt i unåde hos Putin; Sergei Besada (68). Han er leder for sikkerhetstjenestens utenlandsoperasjoner. I tillegg er han øverste ansvarlig for innhenting av etterretning og hemmelige operasjoner inne i Ukraina.

Hans nærmeste medarbeider, Anatoly Bolyukh, skal ha fått i oppdrag å lage en plan for å ha en russiskvennlig marionettregjering klar etter et planlagt kupp i Kiev.

En soldat i de ukrainske forsvarsstyrkene bærer på et NLAW antitankvåpen i utkanten av Kiev, Ukraina, onsdag 9. mars 2022. Foto: Efrem Lukatsky / AP

Forsto ikke hvor hardt ukrainerne ville kjempe



Nå som planene har falt i grus, russiske soldater sendes hjem i kister, og det ukrainske folk gjør væpnet motstand over hele Ukraina, skal Putin ha lagt skylden på fadesen på disse to nøkkelfigurene.

Ifølge to eksperter på russisk spionasje, Andrei Solatov og Irina Borogan, skal hverken Besada og Bolyukh ha forstått eller vært klar over hvor innbitt den ukrainske motstanden ville bli.

Det har så langt vært skjebnesvangert for tusenvis av russiske soldater.

– Tyder på at Putin er alvorlig bekymret

Ifølge det ukrainske forsvarsdepartementet har mer enn 12.000 russiskse soldater falt på slagmarken. Disse opplysningene er ikke bekreftet fra uavhengige kilder.

Opplysninger om arrestasjonene av de to toppspionene skal stamme fra kilder innen FSB.

– Hvis informasjonen om arrestasjonene er korrekt, tyder det på at Putin er alvorlig bekymret for FSBs rolle i militæroperasjonen og det kan bli store endringer i ledende roller i FSB, sier en kilde til BBC.