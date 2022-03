– Putin er åpenbart rasende og skylder på FSB

Russlands president Vladimir Putin skal være rasende på den føderale sikkerhetstjenesten i Russland (FSB) for sviktende etterretning og dårlige strategiske råd. Minst åtte høytstående generaler skal være sparket, i alle fall om man skal tro ukrainsk etterretning.

Det er sjefen for det ukrainske nasjonale sikkerhetsrådet, Oleksij Danilov som hevder at flere generaler, minst åtte, har måttet betale prisen for den feilslåtte taktikken da russiske styrker møtte langt sterkere motstand og var langt dårligere organisert enn man forventet, da landet invaderte Ukraina for 15 dager siden.

Oleksij Danilov i Ukrainas sikkerhetsråd mener motparten begynner å bli desperate. Foto: AP

– Vi har en tydelig forståelse av hva slags planer fienden har nå, sier Danilov til ukrainsk TV onsdag, og er gjengitt av flere medier.

– De har endret lederskapet. De har om lag åtte generaler som er fjernet fra sine oppgaver fordi de ikke klarte å gjennomføre dem. Nå har nye blitt ansatt, hevder Danilov. Han mener avgjørelsene tyder på at de russiske styresmaktene er desperate.

Skylder på FSB

I tillegg til generalene som har fått sparken, skal også flere høytstående generaler på baken være drept av ukrainske styrker, deriblant den tsjetsjenske generalen Magomed Tushayev og den russiske generalen Andrej Sukhovetskyj. Drapet på Sukhovetskyj er også bekreftet fra russisk hold.

Putin skal skylde på FSB for informasjonen om at Ukraina «var svakt, fullt av nynazistiske grupperinger og raskt ville gi opp ved et angrep», ifølge Danilov. Russiske myndigheter har ikke kommentert påstandene.

Til britiske The Times forteller en sikkerhetsekspert og tidligere medlem av den britiske etterretningen at Putin åpenbart er rasende og skylder på etterretningen.

– Han skylder på dem for å ha fått råd som førte til dårlige avgjørelser i Ukraina, sier Philip Ingram.

Sprikende dødstall

Når krigen nå er inne i sin tredje uke er det tydelig at invasjonen ikke har gått etter planen. De russiske tapstallene spriker veldig, fra ukrainske kilder, som mener minst 12.000 russiske soldater har blitt drept. Europeiske kilder hevder tapstallene trolig er mellom 6000-9000, mens amerikanske kilder derimot hevder tallene er nærmere 5000-6000 drepte russiske soldater. De siste tallene Russland bekreftet, var i underkant av 500 drepte russiske soldater. Ingen av tallene lar seg uavhengig bekrefte.

Uavhengig av hvilke tall som er riktige, så er tapstallene trolig langt høyere enn det Kreml hadde forutsett. Fortsatt har ukrainske styrker kontroll over viktige byer som hovedstaden Kyiv, Kharkiv, Mariupol og Odesa, til tross for russisk beleiring av flere av byene.