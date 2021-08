– Taliban er flinke til å kjempe, det kan jeg si. Du må rose dem for det. De har kjempet i tusen år, og det er det de gjør: De kjemper , sier Trump i et intervju med Fox News, gjengitt av flere internasjonale medier.

USAs tidligere president har ikke vært nådig mot sin arvtager Joe Biden, og har hudflettet ham for måten de amerikanske styrkene ble trukket ut av det krigsherjede landet på etter 20 års tilstedeværelse av utenlandske styrker fra USA og andre Nato-land.

– Dette er en forferdelig tid for landet vårt

– Dette er den største ydmykelsen av vårt land noensinne. Dette er en forferdelig tid for landet vårt. Jeg vet ikke hva du vil kalle det, et militært nederlag eller et psykologisk nederlag. Aldri før har noe lignende skjedd. Det er flott at vi trekker oss ut, men ingen har noen gang håndtert et uttak verre enn Joe Biden, oppsummerte Donald Trump til TV-stasjonen Fox News.

Trump mener derfor Biden må trekke seg som president etter at Taliban tok kontroll over Afghanistan.

– Tiden er inne for Joe Biden til å gå av i unåde for å ha tillatt det som skjer i Afghanistan, sa Trump i en offisiell uttalelse kort tid etter at Taliban inntok Afghanistans hovedstad Kabul.

Fremforhandlet avtalen med Taliban



Selv tar han intet ansvar for å ha fremforhandlet avtalen som banet veien for Talibans fremrykking og senere maktovertagelse i kjølvannet av maktvakuumet som oppsto etter at vestlige styrkene trakk seg ut

Trump mener gjennomføringen av uttrekkingen ville ha vært annerledes og langt mer suksessrik dersom han fortsatt hadde vært president.

Men han nøyer seg ikke bare med å refse Biden. I tillegg gir han Taliban honnør for måten de kjempet til seg makten på etter at de langt bedre utrustede og tallmessig overlegne regjeringsstyrkene ikke var villige til å slåss til siste mann, men i stedet rømte sine posisjoner eller overga seg.

– De er dyktige forhandlere som har kjempet i tusen år

– Det som skjer i Afghanistan er utrolig, og vi blir lurt av noen veldig sterke mennesker som er dyktige forhandlere. Jeg kan fortelle deg at de er dyktige forhandlere som har kjempet i tusen år, og det handler om å forhandle , sier Trump ifølge flere utenlandske medier.

Det var Trumps-administrasjonen som i februar 2020 inngikk en avtale med Taliban og lovet at USAs og Natos styrker skulle forlate landet innen 1. mai 2021. Denne fristen ble senere forlenget til 11. september av USAs president Joe Biden.