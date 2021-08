«Vi kan fremdeles snakke sammen Larry», skal den anerkjente Harvard-advokaten og samfunnsdebattanten Alan Dershowitz ha sagt da han nylig gikk forbi Seinfeld-skaperen Larry David i en matbutikk på øya Martha’s Vineyard i delstaten Massachusettes.

Dette var ikke David enig i.

«Nei. Nei, det kan vi virkelig ikke. Jeg så deg! Jeg så deg med armene rundt Pompeo. Det er direkte kvalmende», skal det ha kommet høylytt fra David, forteller et vitne til USAs største tabloidmagasiner Page Six.

Dershowrtiz skal imidlertid ha hatt en god forklaring på hvorfor han har et forhold til Trumps tidligere utenriksminister Mike Pompeo.

(Saken fortsetter under bildet)

Alan Dershowitz, som stemte på Joe Biden under fjorårets presidentvalg, har vært å se sammen med Donald Trump flere ganger. Foto: Mark Wilson / AFP/NTB

«Han er en tidligere elev av meg, og jeg hilser bestandig på elevene mine», skal Dershowitz ha forklart.

Dershowitz, som bekrefter hendelsen overfor Page Six, skal ha forlatt butikken mens David fortsatte å handle. Han bekrefter at de to var gode venner i flere år, før Dershowitz’ begynte å arbeide tett med andre lovgivere fra Trump-campen.

Harvard-advokaten arbeidet tett med Pompeo angående Israel-Palestina-konflikten, og ble derfor invitert til Det hvite hus. Han stiller seg uforstående til hvorfor dette er et problem.

– Mens han skrev dårlige spøker, hjalp jeg til med å skape fred i Midtøsten. Han er en venstre-radikal som tar all politikken sin fra Hollywood, sier Dershowrtiz til Page Six.

Magasinet har ikke lyktes i å komme i kontakt med Larry David.