«Jeg dro på jobb på morgenen, som vanlig. Men ingenting var som det skulle. Det var kun en knippe folk og en sikkerhetsvakt på jobb. Først da skjønte jeg at Taliban allerede var på vei inn i byen, men jeg hadde aldri trodd at de skulle ta Kabul».

Slik beskriver den afghanske kvinnen dagen Taliban stormet presidentpalasset og tok kontroll over Afghanistans hovedstad, og sakte men sikkert resten av landet. Flere som jobbet tett med afghanske myndigheter står nå på Talibans dødsliste, og hun kan være en av dem.

«Mammas stemme skalv idet hun ba meg løpe hjem»

Kvinnen, som er anonymisert i et intervju gjort med BBC, har jobbet for myndighetene i to år, men regner med at hun aldri vil kunne returnere til jobben hun forlot rundt klokken 12 søndag formiddag.

Men det skulle bare gå et par timer av arbeidsdagen før hun selv bestemte seg for å forlate.

Hun tok med seg PC-en og alle personlige dokumenter og løp til banken for å ta ut penger. Idet hun gikk inn i banken så hun rekken av ubesvarte anrop fra moren og søsteren.

«Mammas stemme skalv idet hun ba meg løpe hjem. Hun hadde hørt at Taliban befant seg i samme område av byen som meg», forteller kvinnen.

Hun beskriver den kaotiske situasjonen i gata. De lange køene foran minibankene, butikker som ble stengt og folk som småløp i alle retninger. Selv hadde hun på seg jobbklærne sine, og fryktet derfor at Taliban ville drepe henne dersom de fikk øye på henne.

(Saken fortsetter under bildet)

Det brøt ut kaos da det ble kjent at Taliban hadde tatt Kabul. Her løper desperate afghanere etter et amerikansk militærfly, i håp om å bli tatt med ut av landet. Foto: UGC/AP/NTB

«Vi har sett hva de er i stand til å gjøre»

Etter to timer til fots ankom hun hjemmet sitt, og i ett døgn satt hun musestille i frykt for at noen skulle banke på døren. Nå, to dager senere, er hun fortsatt hjemme. Alle dokumenter og bevis på hvem hun er, har hun ødelagt slik at ingen lett skal kunne finne ut av at hun arbeidet for myndighetene.

Samtidig går Taliban angivelig fra dør til dør med en dødsliste. På listen står blant annet afghanske myndigheter og de som jobbet tett med dem, men vitner forteller at Taliban ikke går over dørstokken til folk.

«Vi har sett hva de er i stand til å gjøre, så hvorfor skal vi stole på det? Jeg er søvnløs av frykt» forteller kvinnen. Hun ser ingen fremtid i Afghanistan og håper på å finne en vei ut av landet.

«Jeg tror at for oss, så er alt håp ute. Jeg ser ingen fremtid».