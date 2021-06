Gang etter gang har den tidligere presidenten nektet for at han tapte, men har i stedet svertet valget og sådd tvil om opptellingen av stemmer.

De gjentatte anklagene har vunnet en stor tilhengerskare blant Trumps egne støttespillere, og mange er fortsatt overbevist om at det var Trump som vant.

– Vi fikk 75 millioner stemmer, og vi vant ikke

I et intervju med Fox News onsdag kom en første erkjennelse hint fra ekspresidenten om at han tapte valget i 2020, skrihhhhver flere medier, blant annet Newsweek og Daily Mail.

– Vi fikk 75 millioner stemmer, og vi vant ikke, men la oss se hva som skjer, uttalter Trump til TV-kanalen.

Den omstridte og kontroversielle ekspresidenten har gjentatte ganger bestridt valgresultatet, fremsatt ubegrunnede påstander om juks, og stemplet valget som en farse. Det til tross for at han ikke har kunnet legge frem bevis for dette.

Tvert imot har det flere ganger blitt stadfestet av flere uavhengige instanser at valget og stemmeopptellingen var legitim og korrekt gjennomført.

– Landet er i en sjokkerende tilstand

I samme intervju kritiserer han Biden mer grundig enn han tidligere har gjort. Han refser sin arvtaker for å ha skakkjørt landets økonomi.

– Landet er nå i en sjokkerende tilstand. Når du snakker om et sterkt forsvar, når du snakker om økonomien, når du snakker om at vi ikke vil ha inflasjon, så vil inflasjonen drepe økonomien. Forresten, nå vil du snart se en stor renteøkning, det er trinn 1, sa Trump, som mener Biden er et ekko fra Carter-administrasjonen hvor inflasjonen nådde nye høyder.

Trumps mantra: Valget var «stjålet» og «rigget»



I forkant av presidentinnsettelsen i januar samlet tusenvis av Trump-tilhengere seg i Washington.

– Vi kommer til å kjempe med nebb og klør. Dette er ikke over dersom Biden blir innsatt, hvis det skjer. Vi kommer aldri til å stoppe å kjempe. Og Trump vil være vår president de neste fire årene, uansett hvem de innsetter, sa Sue Ianni, en av lederne i den Trump-vennlige organisasjonen Super Fun Happy America.

Trump har flere ganger hevdet at presidentvalget var «stjålet» og «rigget». Han gjorde en rekke forsøk på å få omgjort valgresultatet, men samtlige ble avvist av domstolene.

Utestengt fra store sosiale medier



De mange utspillene, som ble ansett som et forsøk på å undergrave det amerikanske demokratiet, fikk til slutt giganter som Facebook og Twitter til å blokkere Trump.

Han er fortsatt utestengt fra store sosiale medier, og sliter med å nå fram med budskapet til sine tilhengere.

155 millioner stemmer ble avlagt 3. november i fjor. Joe Biden vant klart og fikk over syv millioner flere stemmer og 74 flere valgdelegater enn Trump.

Sjokkerte en hel verden



Da USAs folkevalgte 6. januar formelt skulle utrope Biden som vinner, oppildnet Trump i en tale tusenvis av tilhengere til å gå mot kongressbygningen. Stormløpet mot Kongressen sjokkerte en hele verden. Fem mennesker døde, og mange ble skadd.

Trump ble senere stilt for riksrett for 2. gang i sin presidentperiode, men også denne gang gikk han fri etter at republikanerne vendte tommelen ned for å felle ham.

Trump har flere ganger signalisert at han ikke utelukker å stille som presidentkanidat i 2024.

