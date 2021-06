USAs innenriksdepartements generalinspektør konkluderer med at de antirasistiske demonstrantene ble flyttet av parkpolitiet 1. juni fordi en underleverandør skulle sette opp nye gjerder.

Det kommer fram i en rapport som ble offentliggjort onsdag. Demonstrantene protesterte mot politivold og rasisme i kjølvannet av drapet på George Floyd i Minneapolis. Han døde etter at en politimann knelte på nakken hans i ni minutter.

En halvtime etter at demonstrantene ble tvunget bort fra området med sjokkgranater og pepperspray, dukket Trump opp. Han gikk gjennom Lafayette Park og holdt en kort tale mens han holdt opp en bibel foran St. John's Church.

Parkpolitiet (USPP) hadde alt planlagt å rydde området og «hadde begynt å iverksette en operasjonell plan flere timer før de viste om et potensielt presidentbesøk til parken». Det sier generalinspektør Mark Lee Greenblatt i en uttalelse om rapporten.

– Vi fastslo at bevisene ikke underbygger en påstand om at USPP ryddet parken 1. juni 2020 for at president Trump kunne gå inn der, sier Greenblatt.

Rapporten konkluderer videre med at beslutningen om å fjerne demonstrantene var berettiget. Politietatene får imidlertid kritikk for at de ikke kommuniserte effektivt med hverandre, samt for at de ikke klarte å advare demonstrantene om at de var i ferd med å gripe inn.

Det var ingen politisk innflytelse på politiets beslutninger, ifølge generalinspektøren.