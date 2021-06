Eposter viser at Trump presset justisdepartementet til å etterforske udokumenterte valgfuskpåstander

Epostene er offentliggjort av kontrollkomiteen i Representantenes hus.

Meldingene fra justisdepartementet viser i hvilken grad Trump og hans allierte presset daværende justisminister Jeffrey Rosen til å utfordre valgresultatet i 2020 på bakgrunn av påstander som senere er blitt avvist i flere titalls rettssaker.

Presset skjedde til tross for at flere republikanske valgledere over hele USA, deriblant Trumps tidligere justisminister William Barr, allerede hadde gått ut og sagt at det ikke hadde foregått omfattende valgfusk.

I epostene som var sendt til Rosen, refereres det til konspirasjonsteorier og uriktig informasjon om valgbedrageri.

Trump fastholder fortsatt at valget ble avgjort med fusk, til tross for at dette ikke er blitt dokumentert, og hans uttalelser om dette bidro etter all sannsynlighet til kongresstormingen 6. januar.