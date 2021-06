Flynn har også tidligere lansert tanken om at tidligere president Donald Trump burde innføre militær unntakstilstand og krigslover for å få full politisk kontroll.

Forslaget skal ha blitt fremsatt under ett møte i Det hvite hus i desember i fjor da det var klart at Trump hadde tapt presidentvalget.

Ifølge New York Times tok Flynn til orde for at Trump kunne sette inn militæret for å holde valget på nytt i de såkalte vippestatene der Trump tapte.

– Det bør skje her

Nå skal Flynn igjen ha lansert ideen om at det mektige amerikanske forsvaret bør ta saken i egne hender og overta makten i USA.

Flynn kom med de kontroversielle kommentarene under en samling i Dallas der tilhengere av den omstridte konspirasjonsbevegelsen QAnon var samlet i regi av «For God & Country Patriot Roundup», skriver CNN.

– Jeg vil vite hvorfor det som skjedde i Myanmar ikke kan skje her. Det finnes ingen grunn, jeg mener, det bør skje her, skal Michael Flynn ha uttalt.

Diktaturets brutale kupp i Myanmar har allerede kostet hundrevis av menneskeliv, og tusenvis av mennesker er pågrepet og fengslet.



Flynn blir sett på som en helt innen QAnon-bevegelsen, og han har tidligere publisert en video med QAnon-slagord.

Hevder sitater er forvrengt



Etter at saken ble publisert skal innlegg på det sosiale mediet Parler, som brukes av både Flynn og Trump, ha tilbakevist at han argumenterte for å gjennomføre militærkupp.

Flynns advokat, Sidney Powell, hevder Flynns uttalelser er forvrengt og at han ikke oppfordret til militært opprør.

Under stormingen av Kongressbygningen 6. januar etter at Trump hadde oppildnet sine tilhengere i forkant, var USA på kokepunktet.

Innen QAnon-bevegelsen håpet enkelte på at Trump ville erklære krigsrett på innvielsesdagen for å hindre Joe Biden i å innta Det hvite hus.

I stedet ga Trump frivillig fra seg nøklene og fløy sammen med sin familie til Florida.

– Flynns kommentarer er farlige

Republikaneren Liz Cheney fra Wyoming, som nylig ble vraket av sine egne etter å ha kritisert Donald Trump og avvist påstanden om valgfusk, tok mandag sterk avstand fra Flynns uttalelser.

– Ingen amerikaner skal gå inn for eller støtte en voldelig overtagelse av USA.

Elaine Luria, en demokratisk representant fra Virginia, og nestleder for House Armed Services Committee, var også raskt ute med å fordømme Flynns forsvar av militærkupp.

– Flynns kommentarer er farlige og utrolig bekymringsfulle. Det grenser til oppvigleri. Det er absolutt en atferd som ikke er en offiser verdig, sier Luria, som mener oppfordringer til militærkupp bør vurderes av den militære komiteen Uniform Code of Military Justice.

Konspirasjonsbevegelse



Konspirasjonsteorien QAnon, som Flynn er en sterk tilhenger av, hevder at en rekke ledende demokrater, blant dem tidligere presidenter som Bill Clinton og Barack Obama, sammen med en rekke «venstrevridde» kjendiser og kulturpersonligheter driver satanisk og pervers seksuell utnyttelse av barn, er kannibaler og konspirerer for å styre USA og verden.

Bevegelsen har lenge ansett Donald Trump som den store redningsmannen.

– Algoritmene deres bidrar til å radikalisere folk og gir i realiteten denne konspirasjonsteorien en megafon slik at den kan utvides, uttalte antropologen Sophie Bjork-James ved Vanderbilt University til AP i forbindelse med presidentvalget i USA.

Løy for FBI, trakk tilståelse, ble benådet av Trump



Michael Flynn erkjente seg i 2017 skyldig i ha løyet til FBI om sin kontakt med Russland i ukene før Trumps innsettelse. Senere trakk Flynn tilståelsen. Han ble benådet av Trump før Trump gikk av som USAs president.

– Det er en stor ære å kunngjøre at general Michael T. Flynn har blitt benådet. Gratulerer til ham og hans fantastiske familie. Jeg er sikker på at du nå får en helt fantastisk thanksgiving-feiring , skrev Trump på Twitter.

Michael Flynn fikk bare 22 dager i rollen som nasjonal sikkerhetsrådgiver før han ble fjernet fra stillingen.