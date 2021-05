Trump: Største heksejakt i USAs historie

Trump nekter for å ha gjort noe galt og kalte onsdag etterforskningen «den største heksejakten i USAs historie».

Dagen før kunngjorde påtalemyndigheten at granskingen har skiftet status til en kriminaletterforskning. Det bores dermed dypere i Trump og hans families forretningsliv.

– Vi har informert Trump Organization om at etterforskningen ikke lenger er en sivil gransking, sa Fabien Levy, talsperson for New Yorks justisminister Letitia James.

Statsadvokaten på Manhattan har de siste to årene etterforsket forretningsavtaler Trump gjorde før han ble president, blant annet om han blåste opp verdien av sine selskaper for å få gunstige lånevilkår og oppga en lavere verdi på sine eiendommer for å få lavere skatt.