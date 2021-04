– Jeg vurderer det veldig seriøst. Mer enn seriøst. Fra et juridisk synspunkt vil jeg ikke snakke om det ennå. Det er litt for tidlig.

Det sier USAs ekspresident Donald Trump (74) i et intervju med Fox News. Dette er det første store TV-intervjuet Trump har gjort siden han forlot Det hvite hus 20. januar i år.

På spørsmål om hva han savner mest med å være president, svarer Trump:

– Jeg savner mest å hjelpe mennesker. Det var derfor gjorde jeg det. Dette har vært veldig traumatisk. Jeg hadde et flott liv, flott selskap, gode forretninger, ingen problemer, og nå er folk etter meg uansett hva jeg gjør. Det er ondskapsfullt, det er forferdelig, men du vet hva? Jeg elsket å gjøre det fordi jeg hjalp folk. Og jeg har hjulpet mennesker mer enn noen annen president, hevder Trump i det timelange intervjuet.

USAs president Joe Biden (78) har allerede gjort det klart at han ønsker å stille til gjenvalg i 2024.

Fastholdt at han fortsatt er leder

Tidligere i april fastholdt Trump at han fortsatt er leder for Republikanerne.

Bak lukkede dører på ferieresorten Mar-a-Lago i Florida insisterte han på at hans formel bestående av populisme og angrep er nøkkelen til framtidig suksess for partiet, skriver NTB.

– Nøkkelen til vår seierrike framtid er å bygge videre på framgangen som vår fabelaktige bevegelse har gjort de siste fire årene, sa Trump.

Trump-givere føler seg lurt

Flere givere til Trumps presidentkampanje føler seg lurt etter at de ble trukket flere ganger for valgkampstøtten de ga, ifølge New York Times.

Trump-kampanjen har tilbakebetalt 122,7 millioner dollar til donorer, noe som tilsvarer i overkant av én milliard kroner, skriver avisen.

Flere givere forteller at de trodde de skulle gi et engangsbeløp, men at de i stedet ble trukket ukentlig for samme beløp.