Trump på flyttefot igjen

Tidligere president Donald Trump brukte bare fire måneder på å finne seg et nytt samlingssted etter at han måtte forlate Det hvite hus.

Trump flyttet umiddelbart til feriestedet Palm Beach i Florida da Joe Biden overtok som USAs president 20. januar. Her har han tilbragt de siste fire månedene sammen med sin kone Melanie.

Kjøpte ferieeiendom i 1985



Trump kjøpte eiendommen Mar-a-Lago i Florida i 1985 da området var i forfall. Kjøpesummen den gang var 10 millioner dollar. Eiendommen ble betydelig rehabilitert og senere omgjort til en golfklubb i 1995.

Mar-a-Lago ble bygget i årene 1924 til 1927 av Marjorie Merriweather Post. Tanken var at eiendommen skulle brukes som vinterferiebolig for amerikanske presidenter.

Kortere vei til Trump Tower



Ifølge CNN har Trump bestemt seg for å flytte til Bedminster i Somerset County, New Jersey, hvor Trump også eier en golfklubb. Her skal han og Melanie bo resten av våren, sommeren og deler av høsten, bekrefter et seniormedlem i eks-presidentens innerste krets.

Flere av Trumps medarbeidere skal etter planen følge ham til New Jersey, som ligger om lag 70 kilometer fra Trump Tower på 5th Avenue i Manhattan i New York.

Melania, Barron, Ivanka og Jared



22. mai er det ventet at Trump vil være i fokus under en innsamlingsaksjon for Make America Great Again Action super PAC.

Det er også ventet at Trump vil bruke den nye basen i New Jersey til å samle sine lojale partifeller til strategisk viktige møter fremover.

Melania Trump og sønnen Barron Trump vil også bosette seg i Bedminster i deler av året. Ifølge The Guardian har Trumps datter, Ivanka Trump, og mannen hennes, Jared Kushner, en ferieeiendom i det samme området i New Jersey.