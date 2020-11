– Personer med betydelig gjeld utgjør alltid en risiko

Etter fire år i Det hvite hus sitter Trump på enorme mengder sensitiv informasjon som kun er forbeholdt personer med høy sikkerhetsklarering.

Dersom denne informasjonen kommer på avveie vil det kunne utgjøre en formidabel trussel mot USAs sikkerhet og globale interesser.

Trump er også USA øverstkommanderende for landets væpnede styrker. Han har derfor betydelig innsikt i det amerikanske forsvarets styrke og svakheter, og har myndighet til å både starte og avslutte kriger.



– Enhver som er misfornøyd risikerer å utlevere klassifisert informasjon

Trump vet hvilke scenarier landet er forberedt på i en eventuell væpnet konflikt eller andre trusler, og han har tilgang til hemmeligstemplede dokument som er av vital betydning for USAs sikkerhet.

Nå advarer flere nåværende og tidligere tjenestemenn at Trump kan være tilbøyelig til å avsløre hemmelighetene han har hatt tilgang på under sitt presidentskap.

– Enhver som er misfornøyd eller fornærmet risikerer å utlevere klassifisert informasjon, enten som nåværende eller tidligere leder. Trump passer absolutt til den profilen, mener tidligere CIA-offiser David Priess, ifølge Washington Post.

– All grunn til å bekymre seg for at han vil gjøre det samme

Priess har skrevet boken «Presidentens hemmeligheter» som tar for seg de topphemmelige etterretningsopplysningene som en president og staben får mens de er i Det hvite hus.

Avisen viser til at Trump allerede ved flere anledninger har lekket høyt klassifisert informasjon for å angripe sine motstandere, oppnå politiske fordeler og for å imponere eller skremme utenlandske regjeringer.

Dette skal ha utløst fortvilelse og uro hos Demokratene og blant landets sikkerhetseksperter og innad i det amerikanske forsvaret.

– Som tidligere president er det all grunn til å bekymre seg for at han vil gjøre det samme, og dermed utgjøre et unikt nasjonalt sikkerhetsdilemma for Biden-administrasjonen, skriver Priess i sin analyse.

– En farligere situasjon enn vi noensinne har vært gjennom

Tidligere forsvarsminister under Bill Clinton, republikaneren Chuck Hagel, frykter at utenlandske krefter skal utnytte kaoset eller at Trump kan starte en krig.

– Presidenten kan tenkes å bruke de militære til å utløse en internasjonal episode et eller annet sted i verden for å avlede oppmerksomheten, for eksempel senke et iransk krigsskip i Persiabukta. Når man summerer alt dette, er resultatet en farligere situasjon enn vi noensinne har vært gjennom, påpeker Hagel.

Andre analytikere mener at det farligste med Trumps strategi er at han undergraver amerikanernes tillit til valg og demokrati.

– Han tviholder på ideen om at han vant, og gjør ingenting for å bekjempe en voksende holdning blant Trumps kjernevelgere om at valget ikke er legitimt, sier jussprofessor Steve Vladeck ved University of Texas, ifølge DPA.

– Vil være en katastrofe

En annen sentral kilde, Jack Goldsmith, som drev Office of Legal Counsel i justisdepartementet under George W. Bush-administrasjonen, er medforfatter av boken «Etter Trump: En rekonstruksjon av presidentskapet». Han mener alle varsellampene nå bør blinke.

– En kunnskapsrik og informert president med Trumps personlighetskarakteristikker, inkludert mangel på selvdisiplin, vil være en katastrofe. Den eneste håpet er at han ikke har vært oppmerksom nok, skriver Goldsmith, som viser til at det kreves høy kompetanse for å forstå det store bildet og ikke bare enkeltbiter når det gjelder etterretningsopplysninger.

– Personer med betydelig gjeld utgjør alltid en risiko

Det er kjent at Trump skal ha opparbeidet seg enorm gjeld. Nå frykter eksperter at fremmede makter kan utnytte dette til sin fordel og presse Trump for sensitiv informasjon når han er ute av Det hvite hus.

– Personer med betydelig gjeld utgjør alltid en risiko når det gjelder sikkerhet. Mange av personene som har begått spionasje mot landet vårt, er mennesker som er økonomisk sårbare, advarer tidligere stabssjef til CIA-direktør Michael V. Hayden, Larry Pfeiffer, skriver Washington Post.

