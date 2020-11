Biden: – Vi er i ferd med å vinne!

– Hold på troen, folkens! Vi kommer til å vinne dette, sa Joe Biden fra talerstolen.

Langt tidligere enn ventet gikk tidligere visepresident Joe Biden på talerstolen i Wilmington, Delaware under valgnatten i USA. Dermed overrasket Demokratenes presidentkandidat de fleste.

Det var ingen klar seierstale Biden holdt til de fremmøtte, som satt i bilene sine og brukt hornet som alternativ til jubel og applaus.

– Kanskje vet vi resultatene allerede i morgen tidlig. Det er ikke min jobb, eller Donald Trumps jobb å kåre vinneren.

– Fantastisk tålmodighet



Før han gikk på podiet var flere av vippestatene ennå ikke avgjort, selv om amerikanske Fox News hadde utropt president Donald Trump som vinner av Florida og at Arizona går til Biden.

Dermed har presidenten 174 valgmenn mot Bidens 223. Vinneren av valget må ha 270 valgmannstemmer.

– Dere viser en fantastisk tålmodighet. Vi visste det ville ta tid. Vi føler godt om der vi er nå. Og vi mener vi er på sporet til å vinne, sa Biden.

Fortsatt mye uvisst



USA-ekspert Jan Arild Snoen har vist til Georgia, som i skrivende stund ligger an til å gå i president Trumps favør, men her er mye uvisst og ført Biden går på talerstolen, kunngjorde the New York Times ifølge NRK at Biden har størst sjanse for å vinne denne vippestaten. Det hele avgjøres av forhåndsstemmene. I Georgia var 81 prosent av stemmene talt opp kl 06.35 norsk tid.

Den tidligere visepresidenten sa at de visste forhåndsstemmene ville ta tid, og at alle må være tålmodige.

– Det er ikke over før hver eneste stemme er talt, men vi føler det bra akkurat nå.