Trump: – Eneste grunnen til vi taper valget er om det er rigget

Presidentvalgkampen i USA er begynt å rulle. Og mens Demokratene holder sin samling, var president Donald Trump ekstra tydelig overfor sine tilhengere i Wisconsin.

– Vi må vinne valget. Vi kan ikke leke. Kom dere ut og stemme. Bruk de vakre fraværsstemmesedlene eller bare sørg for at stemmene deres blir talt. Den eneste måten vi taper på er om valget er rigget. Husk det. Det er den eneste måten vi taper på. Så vi må være veldig forsiktige, sa presidenten og ble møtt med nølende jubel.

Kan ikke la det skje

President Donald Trump la til at dette er mer enn bare ett valg. Det er også et poeng.

– Den eneste måten de kommer til å vinne er på denne måten. Og vi kan ikke la det skje, sa presidenten.

Utsagnene kommer i kjølvannet av presidentens gjentatte påstander om at å stemme via posten vil utløse et skred av valgfusk. Det ikke funnet dokumentasjon på at disse påstandene holder vann. Trump gjorde det klart før helgen at hans administrasjon ikke har til hensikt å øke overføringene til det amerikanske postvesenet slik at de kan bidra til gjennomføring av valget.

CNN melder at utsagnet om et rigget valg forsterker mange Demokraters frykt om at han ikke vil akseptere et valgnederlag i november.

Trump åpnet riktignok for at velgere i Florida skal kunne stemme gjennom posten. I begynnelsen av august gikk han ut og sa at staten ligger så langt fremme sammenlignet med andre stater, at i Florida vil det kunne gå greit. Samtidig har presidenten varslet søksmål mot staten Nevada for å åpne for stemmegivning via posten.

Presidenten har også tidligere varslet at valget kan bli flyttet, men helt på tampen av juli-måned tonet han ned dette utspillet.

Smartere enn Biden

Presidenten fortsatt fra podiet med et angrep mot motkandidat Joe Biden. Trump karakteriserte Biden som skutt, og mente han ikke vil kunne håndtere Putin, Erdogan, Xi og Kim Jong Un som han omtalte som smarte strateger.

– En ting jeg har lært meg er at Putin, president Xi i Kina, ikke sant, Kim Jong Un, Erdogan i Tyrkia, de er sjakkspillere i verdensklasse. Vi kan ikke ha en fyr som er skutt og i sine beste år var han ikke spesielt god. Han var ikke veldig god. Vi kan ikke ha disse karene som er i verdensklassen i sjakk. De fantaserer alle om Joe Biden. Iran fantaserer om ham. Om vi vinner, og når vi vinner, er vi nødt til å håndtere Iran med en gang. Men de venter og håper Biden vinner.

