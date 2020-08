USA-ekspert: – Demokratene forsøker å forene landet

Mandag kveld, natt til tirsdag norsk tid, gikk startskuddet for Demokratenes fire dager lange landsmøte, som for første gang i historien foregår digitalt, med kun noen få til stede i Milwaukee.

Førsteamanuensis Tønnessen bet seg spesielt merke i at Demokratene hadde invitert republikaneren John Kasich, som konkurrerte med Donald Trump om å bli partiets presidentkandidat i 2016.

– Hovedbudskapet under landsmøtets første dag var trusselen om at Donald Trump får fire år til i Det hvite hus når han ikke lenger trenger å tenke på gjenvalg. Talerne ville få fram kontrasten mellom Trump og Biden, og overbevise om at man trenger ikke være enig i alt i Bidens politikk for å stemme på ham. Nå handler det om å redde landet og demokratiet, sier Tønnessen til NTB.

– Våg å stemme!

Han mener det viktigste for Demokratene under landsmøtet er å samle partiet og få folk til å stemme, enten ved at de sender inn poststemmen sin i tide, eller at de tør å møte opp på valgdagen 3. november.

– Beskjeden var at folk må våge å stå lenge i kø, med maske og eventuelt matpakke, sier Tønnessen.

Han viser til undersøkelser som tyder på at demokratene vil være litt mer redd for å møte opp fysisk for å stemme enn republikanerne, noe som kan bli avgjørende for hvem som vinner.

– Hvis Demokratene greier å mobilisere, vinner de. Hvis det blir dårlig oppmøte, så vinner Trump, spår Tønnessen, som er førsteamanuensis ved Universitetet i Agder.

Harris

Tønnessen er usikker på om talerne, blant dem Michelle Obama og Bernie Sanders, greide å appellere til usikre velgere.

– Vippevelgerne er ofte hvite kvinner i forstedene, som er opptatt av sikkerhet og å kunne beholde sine private helseforsikringer. De er skeptiske til Trumps manglende kompetanse, men når Republikanerne holder sitt landsmøte neste uke, vil de også få med seg budskapet om at Bidens visepresidentkandidat Kamala Harris befinner seg langt ut på venstresiden, sier han.

At Biden valgte Harris som sin makker, kan slå begge veier, mener han. Hun er en god taler, men hennes ønske om å fjerne private helseforsikringer, kan spille i Trumps favør.

– Hvis Harris' ønske om å avskaffe private helseforsikringer får dominere i valgkampen, og coronasituasjonen roer seg utover høsten, kan Trump komme til å vinne knepent, mener Alf Tomas Tønnessen.