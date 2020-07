Carl I. Hagen: Vil ta Frp tilbake til gamle dager

Det er i et intervju med Dagbladet at Hagen (76) sier han ønsker å stille på tredjeplass i Oslo. Han mener at med ham på kampplass i hovedstaden, vil det kunne øke oppslutningen rundt partiet.

På spørsmål om han ønsker seg Siv Jensen på førsteplass på Oslo-lista, etterfulgt av Christian Tybring-Gjedde på andre og seg selv på tredje, svarer han at det avhenger av om hvorvidt Siv Jensen blir gjenvalgt som partileder.

– Jeg er helt enig i at partilederen skal stå øverst på lista. Det er landsmøtet som skal få velge partileder. Alt tyder på at Siv Jensen blir gjenvalgt, og det er hittil ingen motkandidat, men man skal ikke si «Siv Jensen», men «partilederen» på topp, sier Hagen på telefon fra Spania mens han understreker at sammensetningen av lista avgjøres på nominasjonsmøtet.

Høy pris for å sitte i regjering



Hagen sier videre at han ønsker å ta partiet tilbake til slik det var i gamle dager.

– Jeg vil gjerne kjempe for å få Frp opp og fram igjen, kjempe for å få Frp litt som det var i gamle dager, der politikkens innhold er det viktigste og ikke regjeringsdeltakelse. Prisen for regjeringsdeltakelsen ble altfor høy, vi kan få mye mer igjennom i opposisjon.

Internt i partiet vil Hagen kjempe for saker der innvandring, bistand og klima er tema, samt en reduksjon av pensjonsreguleringen.

– Frp må finne litt tilbake til at vi først og fremst må ta vare på det norske samfunnet og ikke være globalister. Det er altfor mange som snakker om å løse problemer over hele verden og ikke løse problemer for det norske folk, sier 76-åringen til Dagbladet.

Ønsker ikke budsjettavtaler



I et intervju med TV 2 sier Hagen at Fremskrittspartiet bør nekte å inngå budsjettavtale med regjeringen.

– Vi har ingenting å tjene på det, så lenge vi ikke får gjennomslag for veldig, veldig mye. Vi blir kritisert for være et haleheng til regjeringen. Nå må vi markedsføre egen politikk, mener den tidligere Frp-lederen.

Hagen ønsker heller å blant annet kreve en avtale med null kvoteflyktninger, store endringer i formuesskatten og en halvering i bistandsbudsjettet. På spørsmål om det er realistisk å få det gjennom med regjeringen, svarer Hagen at det blir vanskelig, men at det blir opp til statsminister Erna Solberg (H).

– Stiller hun kabinettsspørsmål, bør vi ikke bøye av. Det beste er om Jonas Gahr Støre kan lede landet før valget og demonstrere alt rotet på rødgrønn side, sier Hagen.