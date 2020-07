Abid Raja: – Erna har «groovy moves»

Etter en beklagelse for at intervjuet måtte bli forskyvet, forteller Raja at han er i Stongfjorden, og oppfordrer til å Google stedet for å se hvor fint det er.

– Ser ut som et flott tettsted!

– Tettsted? Det kan det vel ikke kalles. Er ikke særlig tett her, humrer statsråden.

– Hvordan går det med deg?

– Jo, med meg går det greit med. Det har jo vært en dramatisk vår, og nå blir det en uvanlig og hard sommer for sektoren min. Hjertet mitt går til hele kultursektoren som jeg har et ansvar for som minister. Særlig gjelder dette kunstnere, og de som driver med kulturarrangementer - sorry for at jeg avbryter deg, men nå er det kuer i veien her. Jeg må ta bilde og sende til deg!

Det blir litt stille på linjen mens statsråden knipser kubilder. Han tar opp tråden nøyaktig der han slapp:

– Det har vært vanskelig for kultursektoren når man plutselig blir stengt ned på denne måten. Ingen har planlagt for dette eller forutsett at dette kunne komme. Når man har en festival i Førde, Molde eller Stiklestad, så reiser mange folk dit. De fyller opp hotellene, barene, de shopper, så det har jo en økonomisk gevinst. En annen ting man ikke tenker over er hvor mye positiv helsegevinst det er å ha kulturarrangementer. Det frigir lykkeendorfiner å være på en konsert og hoppe og ned, og ha en flørt på en festival. Det har en sterk helsemessig effekt, men også en stor økonomisk gevinst.

– Det var en vanskelig vår og sommer, og derfor er jeg på jobb hele tiden.

Raja ble distrahert av kuene utenfor bilvinduet: – Jeg må sende deg bilde! Foto: Abid Raja

Positive tilbakemeldinger på lederskepsis

– Hva opptar deg akkurat nå?

– Jeg har jo med meg barna mine og kona mi på flere av stedene jeg skal gjennom sommeren. Nå er jeg i Førde, også skal jeg videre til Ålesund, Molde, Bergen, Trondheim, Stiklestadslaget, Bodø, Tromsø - jeg skal bruke sommeren på å reise ganske mange steder.

– Du har nylig uttalt at du vurderer å ikke stille som lederkandidat for Venstre. Hva fikk deg til å snu?

– For å si det sånn: Jeg har nettopp lagt ut på en seks uker lang turné. Jeg har blitt småklok etter å ha vært i politikken en stund, og vet at det kan bli spekulasjoner når man reiser. Man kan tro at man reiser for å skaffe støtte for å stille som leder. Det var viktig å understreke at jeg reiser for å støtte min kultursektor, og møte mine partifolk, som er viktig for en politiker. Jeg ville legge ballen død om at jeg reiser rundt for å sanke stemmer. Jeg tar en refleksjonsperiode nå.

– Har det kommet noen reaksjoner fra partiet ditt?

– Jeg har bare fått positive tilbakemeldinger, som jeg er veldig glad for. Det virker som folk har mottatt åpenheten jeg viste på en god måte.

– Hva tenker kona di?

– Hun sier at hun står bak meg uansett hvilken beslutning jeg tar. Men jeg kan jo si at jeg ikke hadde kommet så langt i livet som jeg har uten at Nadia hadde pushet og støttet meg, både mentalt og på andre måter. Det sies at bak en sterk mann står en sterk kvinne, men jeg mener det heller bør være «bak en sterk mann står en enda sterkere kvinne».

SE VIDEO: Abid Raja hadde det travelt på vei ut på slottsplassen da han fikk statsrådposten i januar, og ble sammenlignet med Donald Trump:

– Nå vet alle veldig mye om meg, liksom

– Hva holder deg våken om natta?

– Det som bekymrer meg er at coronasituasjonen vil vedvare, og at det vil ta lengre tid å komme tilbake til normalen. Jeg tenker mye på de hundretusener som har mistet jobben sin. Mine tanker og mitt hjerte går ut til alle som er rammet av dette, både helsemessig og alle de som mister arbeidsplassen sin.

– Tidligere i sommer ga du et større intervju med VG hvor du for første gang fortalte om tilstanden din, fordi du følte på et ansvar for å gi funksjonsnedsatte et ansikt som likestillingsminister. Angrer du?

– Nei. Jeg tenkte gjennom det lenge. VG var med meg på et foredrag som jeg holdt i Bergen i fjor høst på en psykologkonferanse. Jeg har tenkt ganske lenge på om jeg skal dele den saken eller ikke. Det er personlig. Samtidig er du som likestillingsminister også minister for de som har synlige og usynlige funksjonshemninger.

Linjen kutter, for Raja er på vei fra A til B på Vestlandet. Han har havnet i en tunnel. Det blir lenge stille, før en susende lyd igjen kan høres i andre enden av linjen. Etter et blidt «der har jeg deg!» fra statsråden, fortsetter han å fortelle:

– Det er ikke lett å stå frem om sånne saker. Man kan få blandede følelser når man ser det på trykk. Nå vet alle veldig mye om meg, liksom. Men jeg tror det var viktig for mange. Jeg fikk en del henvendelser hvor jeg ble takket for at jeg sto frem, for nå gjorde jeg det enklere for andre med samme tilstand å forklare andre hva det var. Man kan bare si «det er sånn som han statsråden har», liksom.

Fest med regjeringen - med Erna først på dansegulvet

– Fra det ene til det andre: I mai spilte regjeringen inn en dansevideo for NRK i forbindelse med den coronarammede 17. mai-feiringen. Hvor gøy var det for deg?

– Jeg må være helt ærlig. Det kom som en overraskelse at vi skulle ut og danse. Statsministeren sa vi skulle ut og danse for NRK. Jeg prøvde å stille meg bakerst, men fikk beskjed av instruktøren å stå helt fremme. Da så jeg ikke hva som skjedde bak meg - jeg så bare instruktøren som fortalte hva vi skulle gjøre. Jeg prøvde bare å etterligne best mulig, og ser jo i ettertid at de andre ikke var like med som meg, forteller Raja og ler godt. Latteren ligger fortsatt i stemmen når han fortsetter:

– Og Torbjørn Røe Isaksen... På et tidspunkt gir han bare opp. Jeg tror han bare tenkte: «Dette gidder jeg ikke mer.» Jeg fikk ikke med meg hans dansing før jeg så klippet i ettertid.

Igjen kutter linjen, men det tar ikke et minutt en gang før Venstre-politikeren ringer opp igjen:

– Det var moro, jeg fikk faktisk tilsendt et klipp fra spansk TV hvor de har vist klippet. De har en kommentator som har det veldig moro. Jeg aner ikke hva han sier, men han hadde det veldig moro med meg, ler Raja.

– Hvem er best i regjeringen til å danse?

– For det første var det sporty av Erna å si ja til å stille. Når landets sjef sier vi skal ut og danse, sier man bare ja. Erna har litt groovy moves også, så jeg har dansa med Erna en gang før. Det var rett etter vi ble ny regjering. Da var det regjeringsfest, i januar. Da hun åpna dansegulvet var Erna førstemann ut, og jeg var nummer to. Da sa jeg til meg selv: «Denne sjansen får du ikke igjen, Abid! Groovy, baby!»

Raja holder seg på dansesporet, og mimrer tilbake til Hithouse i Oslo - et sted man kunne komme og danse. Der var han mye. Det var egentlig 18-årsgrense, men de hadde arrangementer for ungdom - noe Raja satt pris på.

VIDEO: Her danser regjeringen til NRK Supers «Til Dovre Faller»:

Forstår kritikken han har fått

– Du ble jo innsatt som kultur- og likestillingsminister i januar, og et par måneder senere var coronakrisen et faktum. Hvordan var den omstillingen fra å være minister i et normalt Norge til et land i krise og unntakstilstand?

– Det var veldig annerledes. Jeg hadde første dag på en fredag, og lørdagen etter var jeg invitert til Halvdan Sivertsens jubileumskonsert for å holde tale. Det var egentlig ikke planlagt at noen statsråder skulle si noe der, men Sivertsen ønsket meg personlig. Det ble starten på et vennskap.

– Men fra starten med Halvdan Sivertsen til at alt stengte ned - det er en vill overgang. Det var veldig tragisk og dramatisk for sektoren. Du går fra at alt er åpent og alt er bra, det er full dynamikk, det er også økonomi inn i bildet ettersom artistene lever av konserter - så forsvinner med det. Vi har lagd pakker for dem, men det er dessverre ikke mulig å lage en kompensasjonsordning fra regjeringens side som kan kompensere krone på krone.

– Du har fått mye kritikk denne våren for hvordan departementet ditt har håndtert coronakrisen. Hvordan har det vært, og hvordan stiller du deg til kritikken?

– Jeg forstår det godt. Når sektorene blir stengt ned forstår jeg at mange reagerer. Man vil gjerne ha tiltakspakkene på plass allerede på dag én. I min sektor er det tre pakker som gjelder, kontantstøtteordning, frilansere og selvstendige næringsdrivende som har kunnet søke gjennom NAV og i tillegg er det en ekstra ordning på rundt 4 milliarder kroner i mitt departement som dekker inntektsforfall, for eksempel av billetter.

– For alle som har ønsket det skal komme tidligere, forstår jeg det godt. Samtidig er det ingen før oss, hverken ministere, departement eller regjeringer, som har laget lignende pakker før. Jeg håper det som kanskje ikke var bra nok i starten, som jeg skjønner mange føler, har vært bra nok til slutt.

Utsikten under bilturen var verdig en selfie, synes Raja. Foto: Abid Raja

Blitt lite matlaging under coronakrisen

– Hvordan har corona påvirket deg og livet ditt, på et personlig plan?

– Barna var hjemme på hjemmeskole, så det var jo dramatisk. Kona mi tar doktorgrad i psykologi og kunne ta hjemmekontor, og hadde pasienter via internett. Det gjorde at det var lettere å få til. For min del kan jeg si at jeg heldigvis har barn og kone med forståelse, for jeg har jo brukt all tid som er mulig å bruke i døgnet siden mars på jobb. Jeg har ikke laget mye mat hjemme denne perioden, for å si det sånn.

– Hva slags visjon har du for kultur- og likestillingsdepartementet fremover?

– Mitt dypeste ønske er at vi kan bli ferdig med corona så vi kan komme tilbake til normalen. Også håper jeg vi lager pakker som hjelper sektoren over til den andre siden. Målet for meg og regjeringen er å bringe frivilligheten, idretten og kulturen over til andre siden av coronaen, med en dyp frykt for at alle ikke kommer til å klare seg.

