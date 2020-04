Striden om NorthConnect Stortinget åpnet i 2016 gjennom endringer i energiloven for at private kan drifte kraftkabler til utlandet. I mars 2017 søkte NorthConnect om konsesjon til å bygge og drive en sjøkabel mellom Skottland og Sima i Eidfjord kommune i Hordaland. NorthConnect regnes som et privat initiativ, selv om aksjonærene er ulike offentlig eide selskaper. Norges nest største eksportnæring er kraftkrevende industri. For smelteverk og aluminium utgjør innkjøp av kraft om lag 40 prosent av kostnadene. Det er derfor ingenting som betyr mer for ryggraden i norsk industri enn langsiktig tilgang på elektrisk kraft til konkurransedyktig pris. Arbeiderpartiet landsstyre satte som betingelser for å overlate suverenitet til EUs energilovverk kalt tredje energimarkedspakke inkludert deres energibyrå Acer, at alle utenlandskabler skal drives av Statnett, og at man skal høste erfaring med kablene som allerede er bygd eller under bygging, før det gis konsesjon til nye kabler. «Beslutninger om eventuelle nye utenlandskabler skal fortsatt være en suveren beslutning fattet av norske myndigheter og erfaringene med de to kablene som nå bygges gjennomgås før nye utenlandsforbindelser kan vurderes». slo landsstyret fast. De to kablene de vil se virkningene av først, er NordLink, som i er ferd med å bygges mellom Norge og Tyskland, og North Sea Link mellom Norge og Storbritannia. Fempartiavtalen: Arbeiderpartiet, Frp, Høyre, MDG og Venstre inngikk 20. mars 2018 en avtale i Stortinget om betingelsene for å ta EUs 3. energimarkedspakke inn i EØS-avtalen. Her er henvisningene om erfaringer med de to kablene som er under bygging, utelatt. «...det skal høstes erfaringer og gjøres grundige analyser før nye kabler kan etableres.», heter det i stedet i fempartiavtalen. NVEs analyse: 10. desember 2019 la Norges vassdrags- og energidirektorat NVE fram sin vurdering av NorthConnect. Den konkluderer med samfunnsmessig gevinst på 8,5 milliarder kroner over 40 år, og høyere strømpriser og nettleie. Stortingets energi- og miljøkomité la 31. mars 2020 fram sin innstilling om Northconnect. Les mer om NorthConnect på deres hjemmesider.

– Jeg står som medlem i Arbeiderpartiet. Det opphører hvis dette blir vedtatt. Det er det mange fler som vil gjøre. Jeg hører hva folk sier. Det var ganske mange som meldte seg ut i Acersaken óg.

MOT BARTH EIDE: Hovedtillitsvalgt Per Tronvoll advarer Arbeiderpartiet mot å la være å stemme ned den omstridte utenlandskabelen Northconnect. Foto: Privat

Det sier hovedtillitsvalgt Per Tronvoll ved Elkem Thamshavn til ABC Nyheter idet Stortinget torsdag skal diskutere og avgjøre sitt syn på tillatelse eller ikke til Northconnect-kabelen.

Saken skaper betydelig splittelse innad i Arbeiderpartiet og blir i disse dager, etter hva ABC Nyheter erfarer, diskutert på topplan i partiet.



Senterpartiet, Rødt, Frp og SV går i innstillingen fra Stortingets energi- og miljøkomite inn for at regjeringen skal avvise søknaden om å bygge denne utenlandskabelen fra Vestlandet til Skottland.

Flertallet blir ikke med på å si nei.

De går i stedet inn for å omgjøre energiloven tilbake slik den var før Solberg-regjeringen endret den, at bare Statnett kan eie og drifte utenlandskabler.

Frykten for at økte kraftpriser som følge av stadig flere utenlandskabler skal svekke konkurransekraften til norsk industri, ligger bak motstanden.

Ap og et halmstrå



«Vi, tillitsvalgte i ELKEM, ber Arbeiderpartiet stemme for forslaget om å nekte North Connect konsesjon i Stortinget 23.4.2020.», heter det i en uttalelse vedtatt fredag av Terje Andre Hanssen, konserntillitsvalgt i Elkem, Per Tronvoll, hovedtillitsvalgt Elkem Thamsham, Sverre Linga, hovedtillitsvalgt Elkem Bjølvefossen, Knut Sande, hovedtillitsvalgt Elkem Bremanger, Jan H. Karlsen, hovedtillitsvalgt Elkem Salten, Per R Aas, hovedtillitsvalgt Elkem Rana og Andre Didden, hovedtillitsvalgt Elkem Carbon.

«Tillitsvalgte i ELKEM ser med forbauselse på at saksordfører Espen Bart Eide fra AP sier at AP ikke vil støtte forslaget. Da støtter AP i praksis utsettelsen fra regjeringen til det er høstet erfaring med de to kabler som er under bygging. Halmstrået er at energiloven skal endres slik at Statnett får monopol på utenlandskabler», skriver de.

– Blir ikke oppgitt, bare utsatt



– Ap anser at Northconnect er skrinlagt. Vi uttaler oss ikke om et enkeltprosjekt, men går inn for å endre lovverket, forsikret Arbeiderpartiets energi- og miljøpolitiske talsperson Espen Barth Eide overfor ABC Nyheter 28. mars.



Han understreket at Ap ikke sier nei til nye utenlandskabler for all framtid, men hevdet altså at Northconnect-prosjektet er dødt.

– Hvorfor ber dere Ap stemme for å si nei til NorthConnect, når Espen Barth Eide har garantert at Northconnect-kabelen med vedtaket stortingsflertallet inkludert Ap går inn for, legger prosjektet dødt?

– Prosjektet blir ikke oppgitt. Han vil bare endre energiloven slik at Statnett skal bygge ut. Da er vi like langt. Vi er ganske sikre på at dersom de bygger en slik kabel, vil det føre til økte strømpriser, enten det er private eller Statnett som bygger ut, svarer Per Tronvoll.

– Ikke rot det til!

Leder Frode Alfheim i fagforbundet Industri Energi som de hovedtillitsvalgte er tilsluttet, har så langt uttalt seg til fordel for Arbeiderpartiets linje i Stortinget.

Han er motstander av NorthConnect-prosjektet, men slår seg til ro med departementets avgjørelse om utsettelse av konsesjonsbehandlingen, og at det heretter bare skal være Statnett som kan stå for utenlandskabler.

– Jeg konkluderer med det hun (statsråd Tina Bru, journ.anm) har gjort, betyr at Northconnect er skrinlagt. Da får stortingsflertallet bare besegle det og ikke rote det til, formante Alfheim i ABC Nyheter 28. mars.

– Det er ingen vits i å tvære på dette. Ikke lag en usikkerhet som ikke er der. La oss fokusere på krisa industrien går og står i nå, oppfordret Alfheim.

– Hva sier du til at lederen i forbundet deres er tilfreds med Arbeiderpartiets holdning?

– Det har vært diskutert mye i styret i elektrokjemisk samarbeidskomite i forbundet. De er ikke ferdige, opplyser Per Tronvoll.

Uvisst hva Frp blir med på i framtida



Tronvoll fastslår at det ikke er avgjørende hvem som eier kabelen og at avtalen om at Statnett skal ha monopol gjelder helt uavhengig om det blir vedtatt å avslå konsesjon i Stortinget.

Flertallsinnstillingen i Stortinget betyr at regjeringen utsetter konsesjonsbehandlingen av Northconnect inntil erfaring med de to utenlandskablene som nå er under bygging, er høstet. Dvs. til 2024-2025.

– Det er det gjeldende vedtaket dersom Stortinget ikke fatter et annet vedtak nå. Den situasjonen vi har nå der Frp er ute av regjering og derfor kan stemme for å avslå konsesjon, får vi neppe igjen med en borgerlig regjering. Og ingen kan vite med sikkert sammensetningen på Stortinget om fire eller fem år, framholder han og legger til:

– Spesielt ikke dersom Ap svikter sine kjernevelgere slik de til nå har tenkt når det gjelder NorthConnect, sier Per Tronvoll.

Han understreker også at Norge om noen år etter all sannsynlighet ha tatt inn neste skritt i EUs omfattende energilovgivning, Energipakke 4 og Infrastrukturforordningen, i EØS-avtalen.

– Da vil det bli langt vanskeligere enn i dag å avslå konsesjon til et prosjekt som er prioritert på EUs nettutviklingsplan slik NorthConnect er, sier han.



I behandlingen av saken foreslår Senterpartiet å kreve at det norsk-britiske prosjektet NorthConnect fjernes fra EUs prioriterte liste over mellomstatlige infrastrukturprosjekter.

I stortingskomiteen fikk ikke Sp tilslutning til dette.