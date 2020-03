Mandag vedtok et samlet storting den første coronakrisepakken. Representanter fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Senterpartiet, SV, Venstre, KrF, Rødt og MDG stod sammen. Helt enige. Et uhyre sjeldent syn. Vakkert og samlende for et folk og et land som står overfor den mest altomgripende og uoversiktlige krisen de fleste av oss har opplevd.

Så skjedde det noe.

For da det onsdag skulle forhandles om den neste krisepakken, var det uten to partier: Rødt og MDG var satt på gangen.

«Jeg ble (...) rørt da alle de politiske partiene sto sammen i forrige forhandlingsrunde. Det representerer noe av stemningen i Norge nå. Vi var klar til å bidra denne gangen også», sa en skuffet Une Bastholm i MDG til NTB torsdag.

«Jeg bare skjønner ikke hvorfor. Det er helt umulig å forstå», fortvilet Rødts Bjørnar Moxnes.

«Jeg får bare ta til etterretning at dagen etter at vi har jobbet med saker som handler om å trygge folks inntekt og arbeidsplassene i dette landet, så er det dette Rødt og MDG er opptatt av», sa en usedvanlig arrogant Hadia Tajik fra Arbeiderpartiet, som ledet komiteen i Høyres Mudassar Kapurs karantene-fravær.

Så hva skjedde?



Omtrent dette:

Mishagsytringer

Samme dag som den første enstemmige krisepakken ble vedtatt, uttrykte Rødt-leder Bjørnar Moxnes kraftig misnøye med det regjeringen Solberg hadde gått inn i forhandlingene om pakken med.

«Regjeringen forsøkte å legge hele regninga av krisa over på arbeidsfolk. Det var fullstendig vanvittig, og en samlet opposisjon har nå nedkjempet dette», sa han til Dagbladet.

Moxnes ville markere seg, men bommet grovt på publikum. Det virket utidig.

SVs Kari Elisabeth Kaski var imidlertid enig:

«Regjeringen og Erna Solberg har kommet halsende etter den krisa landet og arbeidsfolk står i. Derfor var det helt nødvendig at opposisjonen tok ansvar», skrøt hun.

MDG holdt seg tausere, men forstyrrer kontinuerlig med mas om at vi ikke må glemme klima oppi alt dette.

Hår i suppa



Samtidig begynner regjeringen Solberg for alvor med sonderingene rundt den såkalte coronaloven. Regjeringen vil ha utvidede fullmakter for å kunne håndtere krisen så effektivt som mulig. Det er krevende sonderinger. Betydelig motstand. Fra jurister, men også fra partier på Stortinget. Spesielt de lengst til venstre.

Regjeringen merker at Rødt og SV og MDG er tunge å dra. De vil ha mer til vanlige folk, og de vil sikre miljø, og de er ikke like opptatt av de store forurensende næringene. De er hår i suppa egentlig. Og de gjør sonderinger og forhandlinger mindre effektive.

Ingen skal ha sagt «Let us go forward together» oftere enn Winston Churchill. Det var ikke uten grunn.

Det har ikke regjeringen tid til! Så kan de ikke bare kvitte seg med dem? De trengs jo ikke til noe flertall, ikke engang om det skulle behøves tre firedels til noe. Langt ifra.

Men Ap trenger SV. Nå og i framtiden. Og regjeringen trenger Ap, så SV må være med, selv om de er møteplagere.

Så:

Noen som trenger Rødt med? Nei? MDG? Nei? Greit for alle. Dermed er de ute. Lett.

Det som er dumt med dette – bortsett fra det åpenbare, at de også, ganske sikkert, ville hatt noe å bidra med – er at da er vi splittet igjen. Nå får ikke alle de som har stemt på MDG og Rødt være representert i den dugnaden som gjøres av de som styrer landet og på vegne av oss alle. Helt konkret: De 165.310 nordmennene som stemte Rødt og MDG er ikke verdt å lytte til.

«Forward together»

Ingen skal ha sagt de fem ordene «Let us go forward together» i samme setning oftere enn Winston Churchill. Folk ved Hillsdale College i Michigan har telt. Den britiske krigsstatsministeren gjentok variasjoner av frasen igjen og igjen og igjen og igjen – over en periode på over 50 år. Det var ikke uten grunn. Og ingen

symboliserer styrke og samling i krise sterkere enn Winston Churchill.

Lørdag vedtok et enstemmig storting en kriselov som gir regjeringen Solberg utvidet mandat til å håndtere krisen. Regjeringen ville først at den skulle gjelde ut 2021. Så i seks måneder. Det ble en måned av gangen, og Stortinget må godkjenne alle nye forskrifter.

Men det ble enighet. Og samtlige partier var med.

Det trenger Norge. For vi må gå fremover sammen nå!