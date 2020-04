Høyre om krisetiltak for landbruket: – Hva i alle dager holder Ap på med?

– Dette dreier seg om å sikre matforsyningen i en krevende situasjon. Dette er også et spørsmål om råvarer til næringsmiddelindustrien. Sesongen starter nå, og tiden er ikke på vår side, sier Gimse til ABC Nyheter.



– Regjeringen har derfor arbeidet godt med å få på plass treffsikre, midlertidige og tidsriktige løsninger.

Reaksjonen hennes kommer etter at Arbeiderpartiets landbrukspolitiske talsperson Nils Kristen Sandtrøen torsdag morgen slo fast at partiet vil gå imot et corona-krisetiltak regjeringen kunngjorde onsdag.

Formålet er å skaffe arbeidskraft til landbruket, som har skrikende mangel på arbeidskraft til våronna fordi coronaepidemien hindrer mange av de østeuropeiske arbeiderne som pleier å komme hit og gjøre jobben.

Fallet i kroneverdien gjør også at lønna i Norge for dem blir 20-30 prosent lavere enn før.

– Ikke tid for lønnskamp nå



– Det Nils Kristen Sandtrøen kommer med, er drøyt. Hva i alle dager holder Ap på med, nå som vi skal løse den akutte krisen i landbruket? Vi er nødt til å få på plass tiltak for å sikre sesongarbeidere i landbruket raskt, sier Gimse.

Tiltaket Arbeiderpartiet sier nei til, går ut på å la mottakere av dagpenger få arbeide i landbruket og få bare halvparten av lønnsutbetalingene der trukket fra dagpengene. Tanken er å gjøre det lønnsomt å ta seg jobb som sesongarbeidere.

– Det siste landbruket trenger nå i denne situasjonen er at vi skal begynne en lønnskamp. Det får vi ta når krisen er over, framholder Gimse.

Hun understreker at ordningen Ap går mot, gjør at en person som mottar dagpenger til sammen vil motta langt over minstetariff i samlet lønn.

Ap på kollisjonskurs med norsk modell?



Hun påpeker at det er arbeidslivets parter som har ansvar for å føre en lønnspolitikk.

På frukt- og grøntområdet er det allerede lovfestet en allmenngjort tariffavtale.

– LO og NHO ble jo enige om å utsette tariffoppgjøret. Ønsker Sandtrøen at politikere skal ta over lønnsdannelsen i Norge?

– Da er han i så fall på kollisjonskurs med den norske modellen, sier Høyre-politikeren.

– Til påstanden om sosial dumping-lønn i landbruket er å si at LO har vært med å skrive under den allmenngjorte tariffavtalen. Partene ble jo enige så sent som i 2019, påpeker Guro Angell Giske.

– Hvis Arbeiderpartiet syns at det er så dårlig lønn i landbruket, får de gå til LO og spørre hva de mente med å underskrive tariffavtalen. Lønna avspeiler lønnsevnen i næringa, føyer hun til.

