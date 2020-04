– Dette er et bra vedtak i dag for å sikre best mulig selvforsyning for matvarer vi kan gjøre noe med de nærmeste dagene i denne våronna.



Det sier Arbeiderpartiets landbrukspolitiske talsperson Nils Kristen Sandtrøen til ABC Nyheter, etter at stortingspartiene tirsdag kom fram til følgende formulering som svar på situasjonen corona-krisen har satt bøndene og grøntprodusentene i:

Stortinget ber regjeringen i samarbeid med næringen vurdere å gjennomføre tiltak som stimulerer til økt norsk plantebasert matproduksjon og selvforsyning i inneværende år. Staten må herunder vurdere å stille med garantier slik at næringen ikke blir økonomisk skadelidende ved eventuell overproduksjon av enkelte planteprodukter.

Stortinget ber regjeringen, sammen med partene i arbeidslivet, sikre nok arbeidskraft til jordbruket slik at matforsyningen og beredskapen for befolkningen sikres. Det forutsettes at man sikrer ordnede lønns- og arbeidsforhold innen landbruket.

Sandtrøen understreker at dette på et senere tidspunkt må følges opp i det kommende jordbruksoppgjøret.

Et oppgjør ingen vet når vil skje, idet årets vårforhandlinger mellom staten og jordbrukets organisasjoner er utsatt på ubestemt tid.

I mellomtida teller mange produsenter på om de tør å pante og så, når det er usikkert om de kan få sesongarbeidere nok til innhøsting, noe som vanligvis blir dekket av lavlønt arbeidskraft fra Øst-Europa og Vietnam.

En lettelse i innreiseregelverket vedtatt mandag kan hjelpe noe, men sesongarbeiderne er også avhengige av corona-restriksjonene i sitt hjemland.

– Hvordan vil dette vedtaket få noen virkning på tilstrømningen av arbeidskraft?

– I praksis vil det bety at Fellesforbundet og NHO Mat og Drikke må møte regjeringen og komme fram til ordninger som sikrer det norske folk trygge matforsyningen, sier Nersten.

Opp med minstelønna for landarbeiderne?



Senterpartiets Per Olaf Lundteigen rykket i går ut med en klar oppfordring om å heve den allmenngjorte minstelønna i jordbrukssektoren opp til det som er normalt i Norge.

Han viste til tallenes grimme tale: For arbeidsløse og permitterte nordmenn kaster det mer av seg å få dagpenger enn å jobbe i åkeren.

– Innebærer Stortingets vedtak et slikt lønnsløft?

– Det er partene i arbeidslivet som har ansvaret for å finne tiltak som kan gi nok arbeidskraft, påpeker Sandtrøen.

– Vi kan ikke spille pingpong



Arbeidsgiverorganisasjonen NHO Mat og Drikke forteller til ABC Nyheter at de

PETTER HAAS BRUBAKK: – Vi har ikke tid til å spille pingpong. Vi har bare dager på oss. Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen / NHO Mat og Drikke

ikke vil inngå noen ny lønnsavtale som følge av stortingsvedtaket, og heller vil åpne midlertidig for å kunne betale lønn i tillegg til pengene fra NAV.

– Vi mener myndighetene har et stort ansvar. Dels for at den utenlandske arbeidskraften som kan komme, får komme. Det andre er om det kan være grunnlag for å mobilisere noe av arbeidskraften som dessverre har blitt ledige inn i annen type arbeid, sier Administrerende direktør i NHO Mat og Drikke, Petter Haas Brubakk

– Stortingets vedtak var ikke konkret på hvordan man skal skaffe mer arbeidskraft. Du sier at myndighetene må ta ansvar. Blir det et pingpongspill, dette?

– Vi kan ikke spille pingpong. Det haster for mye. Vi må sørge for at det blir tilstrekkelig arbeidskraft til at produsentene tør å ta en beslutning i løpet av noen dager om de skal gå i gang med våronna.

Ikke snakk om høyere lønn



Brubakk forteller at NHO Mat og Drikke har diskutert, og diskuterer, med flere departementer og Norges Bondelag hvordan dette skal løses.

Han ser det som framskritt at det ble vedtatt å gjøre det lettere for EØS-borgere å komme.

– Det andre er å sørge for at folk som går på dagpenger, også kan gå på arbeid. Vi er jo i en situasjon ingen av oss har vært oppe i noen gang før. Vi må være villig til å snu alle steiner for å dekke behovet for arbeidskraft, sier Brubakk om at folk på dagpenger stikk i strid med reglene også skal få lønnsinntekt..

– Snu alle steiner, sier du – kan det være et grep å gjøre som Per Olaf Lundteigen foreslo mandag, å heve minstelønna. I dag er den jo lavere enn dagpengene?

– Minstelønna er lav. Men gjennomsnittslønna er omtrent lik det industriarbeideren får som dagpenger. Å gå inn i lønnsforhandlinger nå med en midlertidig heving av lønnsnivået som vi forhandlet fram i fjor, og som faktisk reflekterer lønnsevnen i sektoren, er vi imot, konkluderer Petter Haas Brubakk.