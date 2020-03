– LO og NHO må forhandle opp tarifflønna i jordbruket til norsk nivå!

– Jeg vil oppfordre partene NHO og LO til å reforhandle den allmenngjorte tariffavtalen for jordbruket, sånn at det lønner seg for interesserte permitterte og oppsagte til å ta seg jobb i jordbruket.

Det sier Senterpartiets stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen til ABC Nyheter, idet mange bønder ikke vet sin arme råd fordi polakker, litauere og andre som driver mye av plante- og høstingsarbeidet uteblir på grunn av coronarstriksjonene.

Det har vokst fram et ønske om at permitterte og oppsagte kan påta seg den viktige jobben. Men mange er uerfarne og kvier seg for et slikt jobbskift.

Og, som Lundteigen påpeker: Lønna er enten like lav eller lavere enn å gå på dagpenger.

Mer lønnsomt med dagpenger



ARBEIDSKREVENDE: Jordbærplukking I Norge gjøres stort sett av østeuropeere og vietnamesere. Nå kommer ikke de, og gårdbrukeren vet ikke om han får høstet inn, slik som her i tidligere år. Foto: Roland Schgaguler / NTB scanpix

– Det er ikke urimelig at de som arbeider, i hvertfall har 25 kroner ekstra i forhold til å være permittert, mener han.



Lundteigen påpeker at det som i dag er allmenngjort tariffavtale (en tariffavtale som ved lov gjelder som minstelønn for alle, journ anm.) for sesongarbeid for de over 18 år, utgjør bare 123,15 kr timen.

For fast ansatte, faglærte landarbeidere over 18 år er lønna 154,50.

Ved permittering i Norge får du 80 prosent i dagpenger hvis du har en lønn på opptil ca. 300.000 kroner året. Det innebærer 240.000 kroner året, noe som utgjør 123 kroner timen - altså det samme som jobb i jordbruket.

Folk som hadde fra 400.000-600.000 kroner i årslønn idet de mistet jobben, vil få dagpenger fra 155 til 219 kroner timen, altså langt mer enn jordbrukslønn.

– Må bli så lønnsomt at det er attraktivt å jobbe

– Årsaken til at jordbruket har blitt så avhengig av utenlandsk arbeidskraft, er at inntektsnivået i jordbruket jo ligger på et sosialt dumping-nivå, hevder Lundteigen.

– Vil du kalle en framforhandla tariffavtale for sosial dumping?



– Nei, man skal jo ikke gjøre det. Men nå ser en jo svakheten selv ved en allmenngjort tariffavtale. Den er så dårlig at jordbruket står i beit for arbeidskraft til å produsere mat her i landet.

– Forutsetningen for at dette skal fungere, er at det skal være en lønnsom matproduksjon. Da er det helt logisk at partiene på Stortinget signaliserer til regjeringen at den bør reforhandle priser og bevilgninger over statsbudsjettet.

– Det må bli sånn at det lønner seg å produsere mat med et lønnsnivå som gjør det attraktivt for folk som bor i Norge å arbeide i jordbruket, mener Lundteigen og legger til:

– Det er helt logisk i en markedsøkonomi.

– Nå må de folkevalgte våkne! Vi kan jo ikke ha det sånn her i landet hvor alle snakker om et krafttak mot arbeidsledigheten!