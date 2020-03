Kristen feiring i Frankrike var smittebombe

Tirsdag 18. februar arrangeres en årlig, fem dager lang feiring i den franske, evangeliske menigheten kalt Église Porte ouverte chrétienne – Kirkens kristne åpne dør, på norsk.

På dette tidspunktet hadde Frankrike bekreftet 12 smittetilfeller av det nye coronaviruset, ifølge WHOs oversikt.

Menigheten har hovedsete i den franske byen Mulhouse, med rundt 100.000 innbyggere, nær landets grenser mot Tyskland og Sveits. I februar kom tilreisende fra en rekke land for å delta på det fem dager lange kirkemøtet.

Noen av deltakerne var smittet av det nye coronaviruset. Rundt 2500 sykdomstilfeller av covid-19 og minst 17 dødsfall er knyttet til arrangementet, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Dette er den største ansamlingen smittetilfeller på ett enkeltområde i Frankrike, ifølge lokale myndigheter.

Deltakere har ubevisst tatt med seg coronaviruset fra Mulhouse tilbake til blant annet Burkina Faso i Afrika, til den franske øya Korsika, til Guyana i Latin-Amerika og til Tyskland og Sveits, melder Reuters.

Menigheten tenkte ikke på smittefare

På tidspunktet tilstelningen fant sted, hadde ikke Frankrike innført restriksjoner på antall deltakere under arrangementer, og det var fortsatt normalt å håndhilse.

En pastor i menigheten sier til Reuters at de fortsatt anså coronavirus-utbruddet som noe som skjedde langt unna, og at de ikke tenkte på smittefare.

De ulike sesjonene på det fem dager lange kirkemøte hadde mellom 1000 og 2500 deltakere, ifølge pastoren.

Først 29. februar, 11 dager etter at kirkemøtet åpnet, ble de første coronavirus-tilfellene knyttet til arrangementet oppdaget. Franske smittesporere innså raskt at de var for sent ute – smitten hadde allerede rukket å spre seg videre.

– Vi ble overveldet. Vi innså at vi hadde en tidsbombe foran oss, sier epidemiolog i det franske helsevesenet, Michel Vernay, til Reuters.

Innen 20. mars hadde Frankrike mer enn 10.000 bekreftede tilfeller av covid-19. Omtrent en fjerdedel av disse, 2500, var i regionene rundt Mulhouse. Ifølge Vernay stammer det store flertallet av disse tilfellene fra kirkemøtet i februar.

Mandag var over 40.000 bekreftede sykdomstilfeller, og mer enn 2500 døde av viruset i Frankrike.

Et fem dager langt arrangement i menigheten Eglise de la Porte Ouverte Chretienne i byen Mulhouse i Frankrike, var en stor kilde til spredning av coronaviruset i landet. Foto: Denis Balibouse / Reuters/NTB scanpix

Religiøs spredning i India og Sør-Korea

Andre religiøse grupper og tilstelninger er tidligere knyttet til spredningen av det nye coronaviruset. En av dem er den kristne Shincheonji-menigheten i Sør-Korea.

Ifølge Reuters kan mer enn 5000 av Sør-Koreas nesten 10.000 bekreftede coronavirus-tilfeller knyttes til menigheten.

En 61 år gammel kvinne som er medlem av menigheten, var en av de første som var smittet av viruset. Hun nektet først å bli testet og var til stede på flere gudstjenester før hun testet positivt. Myndighetene i Sør-Korea tror hun er kilden til utbruddet i Shincheonji-menigheten.

18. mars døde den indiske sikh-guruen Baldev Singh av covid-19. Han ble trolig smittet under en reise til Italia og Tyskland, men lot være å følge indiske myndigheters råd om karantene da han kom tilbake til India.

I stedet deltok han på Sikh-festivalen Hola Mohalla, en festival som varer i seks dager og tiltrekker seg 10.000 mennesker om dagen, hvor han besøkte minst 15 landsbyer, ifølge BBC.

Nå har indiske myndigheter satt 40.000 mennesker i karantene etter at de har oppholdt seg i nærheten av den religiøse lederen under festivalen.

Singh fikk påvist smitte av coronaviruset etter sin død. Mer enn 20 nye tilfeller av coronaviruset i delstaden Punjab kan knyttes direkte til Singh, melder Times of India.

