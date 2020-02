Mandag gikk Fremskrittspartiet ut av regjering med bakgrunn i at «begeret var fullt» og at «regjeringen var blitt grå og kjedelig». Dette skjedde etter at regjeringen, mot Frps vilje, valgte å hente en IS-tilknyttet kvinne og hennes to barn hjem av humanitære årsaker.

Under pressekonferansen mandag sa Siv Jensen at partiet nå kom til å følge sitt eget partiprogram og ikke nødvendigvis Granavolden-erklæringen.

Ap utfordrer på bioteknologi

Det får erkerival Arbeiderpartiet til å utfordre partiet.

– Bioteknologiloven ligger til forhandling i Stortinget. Vi kommer til å fremme alle de forslagene Frp var med på å gi flertall da Stortinget behandlet meldingen, før KrF kom i regjering. Så det blir fort en anledning for Frp til å vise at de faktisk følger sitt partiprogram og ikke Granavolden-erklæringen , sier helsepolitisk talsperson Ingvild Kjerkol (Ap) til VG.

Ap ønsker ifølge VG omkamp om saker som eggdonasjon, assistert befruktning for enslige, mitokondriedonasjon og at man ikke skal destruere sæd ved donors død.

– 2019 skulle bli et historisk år for kvinners økte rettigheter og helse. Det ble dessverre avlyst av KrFs veto, sier Kjerkol, og legger til:

– Det trenger ikke Frp lenger å forholde seg til.

På Politisk kvarter på NRK tirsdag varslet nestleder Sylvi Listhaug omkamp om tre hjertesaker. Bioteknologi var ikke blant dem.

Vindkraft

Listhaug varsler at partiet ønsker å ta opp kampen mot regjeringens vindmøllepolitikk og tar til orde for å å innføre en lokal vetorett mot etablering av vindmøller og vindmølleparker.

– Vi har sett et raseri mange steder i landet fordi lokalbefolkningen og lokale politikere blir overkjørt av statlige myndigheter. Det ønsker vi å sette en stopper for , sier Listhaug til Nrk.no.

Strømkabel

Iføgle nestlederen ønsker partiet også å sette ned foten for den planlagte kraftkabelen NorthConnect mellom Hardanger og Storbritannia. Kabelen vil gi

høyere strømpris, men også være samfunnsøkonomisk lønnsom ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat.

– North Connect-kabelen som skal bygges for å forsyne utlandet med strøm er vi heller ikke interessert i at skal komme på plass fordi det vil gi høyere strømpriser for folk flest, sier Listhaug.

Iskanten

Det har lenge vært store uenigheter mellom spesielt Frp og Venstre om hvor og hvordan man skal definere iskanten i Barentshavet. Trekkes den lengre nord vil den åpne for oljeutvinning, mens om den legges lengre sør vil den verne et viktig matfat for dyrelivet i området.

Frp har lenge ønsket en «dynamisk iskant» der iskanten til enhver tid går.

– Iskanten ser jeg ikke at det skal være aktuelt for oss å være med på å flytte én meter sørover. Heller nordover, sier avtroppende olje- og energiminister Listhaug.

Regjeringens nye forvaltningsplan for Barentshavet, der spørsmålet om iskanten skal avklares, er ventet i løpet av våren. Statsminister Solberg har sagt at regjeringen vil fortsette å styre etter samme regjeringsplattform.