Frp skal ha kastet kortene allerede før helga

Da Frp-ledelsen var samlet fredag, skal den allerede da ha gitt opp planen om å gå til statsminister Erna Solberg (H) med en omfattende liste med krav med mål om å kunne fortsette i regjering, ifølge VG og Dagbladets opplysninger.

Kravene som kom til partiledelsen, skal ha vært for omfattende til at de kunne få gjennomslag.

Ifølge VG var kravene blant annet et forbud mot burka og nikab i det offentlige rom, full stopp i all vindkraftutbygging og bompengefrys.

Ikke nok

Det at Venstre-leder Trine Skei Grande og KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad hadde offentlig avvist enhver ny forhandling som kunne ny Frp nye gjennomslag, og det at statsminister Erna Solberg (H) uttalte at reforhandling av regjeringsplattformen var uaktuelt, skal også ha vært med på å påvirke avgjørelsen til Frp.

Kravene var også så store at Frp-ledelsen fredag skjønte at det den eventuelt kunne få fra Solberg, ikke ville være nok å roe organisasjonen og fortsette som før, ifølge VG.

(Artikkelen fortsetter under)

VIDEO: Listhaug innrømmer at avgjørelsen falt før landsstyremøtet mandag:

Dagbladets kilder viser til at Frp-leder Siv Jensen i flere intervjuer de siste månedene har påpekt behovet for flere rene seiere og heller tåle et eller annet nederlag, fremfor utydelige kompromisser. Det var også budskapet da hun talte til partiets strategisamling rett etter nyttår, ifølge avisen.

Lørdag og søndag orienterte Jensen sentralstyret, stortingsgruppa og fylkeslederne om sin konklusjon og fikk deres støtte, ifølge Dagbladet.

Forberedte krav

Frp-ledelsen var uforberedt på hjemhentingen av den terrorsiktede kvinnen og hennes to barn som ble kjent tirsdag for en uke siden.

Bare en håndfull personer i Frps regjeringsapparat og partiledelse visste om regjeringens beslutning som ble fattet i månedsskiftet september/oktober i fjor.

Onsdag og torsdag jobbet ifølge VG Frp-politikere og rådgivere med å utforme en liste med krav som partiet ønsket å få gjennomslag for.

Jensen uttalte at dersom de ikke fikk gjennomslag for kravene, ville partiet gå ut av regjering. Men Frp leverte altså aldri noen krav, siden de innså at de ikke ville få så store gjennomslag som organisasjonen krevde.

SE VIDEO: Siv Jensen: – Jeg tok oss inn i regjering, nå får jeg Frp ut av regjering:

Moral

Ifølge Dagbladet og VGs kilder ble ikke situasjonen noe bedre da statsministeren i intervjuer om den syke sønnen til den terrorsiktede kvinnen bruke betegnelser som «den moralsk riktige måten» og «ryggmargsrefleksen som vi må ha».

Det fikk flere Frp-topper til å reagere. Frp-nestleder og statsråd Terje Søviknes bekreftet til Stavanger Aftenblad mandag at det bidro til å sende partiet ut av regjering.

Erna Solberg uttalte mandag at vurderingen da IS-saken dukket opp i fjor, var at saken ville skape uro, men hun sa at de mente de ikke kunne la være å hente familien basert på intern fred i Frp.

– Jeg tok oss inn i regjering, nå tar jeg oss ut av regjering. Vi får rett og slett ikke gjennomført nok av Frps politikk til at det er verdt å bli påført flere tap, sa Jensen mandag.

SE VIDEO: Solberg: Ikke mulig for meg å handle av hensyn til ro i regjeringen: