Det gikk som det måtte gå. Mandag var det klart at «nok er nok» og «begeret er fullt» – for å bruke Fremskrittspartiets egne ord – og Siv Jensen ga beskjed om at partiet hennes er ferdig i regjering, etter seks og et halvt år.

Hun hadde egentlig ikke noe valg. Frp har blødd velgere i et tiår, og mistet 12 mandater i 2013 og ytterligere 2 i 2017. Det berømte «Morna, Jens» fra 2013 kunne fort blitt «Morna, Siv». En syk gutt med en IS-tilknyttet mor ble redningen, det ble «Morna, Erna» i stedet.

IS-kvinne-saken er ikke viktig nok til å ta opp i statsråd, så Frps såkalte dissens var egentlig bare en markering av uenighet. Det var ikke nok for oppbrakte Frp-ere, etter år med nederlag. Frp har ikke greid å sette sitt stempel på Erna Solbergs regjeringsprosjekt, ikke med Venstre i regjering, og slett ikke med KrF i tillegg. Bompengeforliket kunne fort vært slutten på en borgerlige flertallsregjering allerede foran kommunevalget i fjor, men det hanglet videre – sammen med to småpartier som har maktet å dra regjeringen i retning inntrykk av klimaansvar og internasjonal solidaritet, ikke akkurat fremtredende Frp-verdier.

Siste skvett med løsemiddel var da statsministeren gikk til angrep på Frps moral.



Slik sett er ikke Frps utgang fra regjeringen nødvendigvis noe nederlag, slik det er det for Erna Solberg. Også internt i Høyre har det vært motstand mot flertallsprosjektet hennes. Mange høyrefolk har opplevd det som Solbergs personlige prosjekt å ville få med både Venstre og KrF i regjering, og motstanden i Fremskrittspartiet har vært stor. Erna skulle være store mor som holdt fire partier med tildels stor ulikhet i verdisett sammen, men så gikk det opp i liminga. Siste skvett med løsemiddel var da statsministeren gikk til angrep på Frps moral.

I opposisjon får Frp rom til å være Frp igjen. Til å være kallharde i innvandringspolitikken, for oljeindustrien og mot bompenger. Der velgerne forventer at de skal være.

Men Siv Jensen vil ha et troverdighetsproblem i lang tid etter å ha sittet over seks år i en kompromissregjering hun selv har beskrevet som kjedelig, og hennes nestleder i dag stempler overfor ABC Nyheter som «dønn upopulær». Det vil ta tid å gjenopprette troverdigheten på Fremskrittspartiets kjernesaker.

Det er et og et halvt år til neste stortingsvalg. Spørsmålet er om det er tid nok.